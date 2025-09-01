Así queda la clasificación de PILOTOS tras el GP de Países Bajos
Así queda la clasificación de PILOTOS tras el GP de Países Bajos
El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato.
Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero una maniobra de novato lo mandó al lugar 16.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 309 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 205 puntos
- 4. George Russell 184 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 64 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Isack Hadjar 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Oliver Bearman 16 puntos
- 17. Carlos Sainz 16 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La estadística que confirma el FRACASO de Hamilton en Ferrari
- hace 34 minutos
Mercedes tiene clara la MEJORA que busca de Antonelli para mantenerlo
- 1 hour ago
Así queda el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Países Bajos
- 1 hour ago
Así queda la clasificación de PILOTOS tras el GP de Países Bajos
- 2 hours ago
El ÚLTIMO consejo de Alonso hacia Verstappen levantará muchas dudas
- 2 hours ago
La AUDAZ predicción de Alonso sobre Verstappen que molestará a Red Bull
- 3 hours ago
Más leído
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto
Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"
- 13 agosto