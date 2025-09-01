La estadística que confirma el FRACASO de Hamilton en Ferrari
Lewis Hamilton ha pasado el Gran Premio de Países Bajos con un 'récord' bastante penoso, ya que sigue sin poder pararse en el podio en la temporada.
Después de ver a pilotos como Niko Hulkenberg e Isack Hadjar llegar al podio, se resalta aún más el fracaso que ha sido la llegada del británico a la Scuderia.
A pesar de contar con siete campeonatos de Fórmula 1 en sus espaldas, no han servido para nada.
Al ver que pilotos de mucho menos renombre en autos de bastante menos calidad se han logrado colar al podio, mientras Hamilton acumula más abandonos que podios, las críticas aumentan cada vez más contra el flamante fichaje.
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?
- 1. Óscar Piastri
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Alexander Albon
- 6. Oliver Bearman
- 7. Lance Stroll
- 8. Fernando Alonso
- 9. Yuki Tsunoda
- 10. Esteban Ocon
- 11. Franco Colapinto
- 12. Liam Lawson
- 13. Carlos Sainz
- 14. Nico Hülkenberg
- 15. Gabriel Bortoleto
- 16. Andrea Kimi Antonelli
- 17. Pierre Gasly
- 18. Lando Norris
- 19. Charles Leclerc
- 20. Lewis Hamilton
