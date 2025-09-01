El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

Franco Colapinto ha sumado importantes patrocinadores para este año en la Fórmula 1, y son nada menos que los que utiliza Checo Pérez.

El próximo piloto de Cadillac ha contado siempre con el apoyo de las empresas de comunicación que son parte de Carlos Slim, propietario de Scuderia Telmex, y ahora se suman al argentino en Alpine.

"Estoy feliz de haber formado una alianza con Claro - América Móvil - y de contar con su apoyo este año. La dedicación de Claro a la conectividad y la innovación refleja todo lo que buscamos en pista: precisión, velocidad y rendimiento sin interrupciones", declaró Franco.

"Estoy orgulloso de unir nuestras marcas y de llevar un poco de América Latina a cada Gran Premio", finalizó

