¡Más claro imposible! Checo HUMILLA a Red Bull

Sergio Pérez, de 35 años, regresa a la Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar con el equipo de Cadillac. Esto marca su vuelta a la competición más de un año después de su salida de Red Bull Racing. El piloto mexicano subraya que no siente la necesidad de demostrar nada a su antiguo equipo.

Pérez compartió durante años la pista con Max Verstappen en Red Bull, pero sus dos últimas temporadas estuvieron marcadas por resultados irregulares. No logró mantenerse a la altura del líder y sus puntos fueron disminuyendo progresivamente.

Ante esta situación, Red Bull optó por prescindir de él, sustituyéndolo por el prometedor Liam Lawson. Sin embargo, la experiencia de Lawson en el equipo fue breve, ya que tras pocas carreras fue reemplazado por el más veterano Yuki Tsunoda.

Este último cerró la temporada con apenas diez puntos, ubicándose en el puesto dieciocho del campeonato, lo que evidencia que los sucesores de Pérez aún tienen mucho por demostrar.

Pérez no siente que tenga nada que demostrar a Red Bull ni a sus críticos

A pesar de las voces que aseguraban que su etapa en Red Bull llegaba a su fin, Pérez atribuye los problemas no a su rendimiento, sino a las limitaciones del coche. "No siento que tenga algo que demostrar", afirmó recientemente.

"Esto no solo se debe a los pilotos que me sucedieron, sino también a las dificultades constantes que se han vivido. La necesidad de adaptarse continuamente para mantener la confianza mental en cada carrera es un desafío singular."

El mexicano también hecho énfasis en lo poco contundentes que han sido sus sucesores. "Si se piensa que han logrado reunir apenas unos cuantos puntos a lo largo de una temporada, no creo que tenga nada que probar", comentó Pérez.

Para él, lo fundamental es regresar a disfrutar del deporte. "No podía imaginar dejar la Fórmula 1 en los términos en que lo hice. Por eso, este nuevo proyecto significa mucho para mí: espero que sea un éxito y, sobre todo, que me permita disfrutar plenamente de mi regreso."

