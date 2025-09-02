close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Pérez

¡Más claro imposible! Checo HUMILLA a Red Bull

¡Más claro imposible! Checo HUMILLA a Red Bull

Nazario Assad De León
Sergio Pérez

Sergio Pérez, de 35 años, regresa a la Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar con el equipo de Cadillac. Esto marca su vuelta a la competición más de un año después de su salida de Red Bull Racing. El piloto mexicano subraya que no siente la necesidad de demostrar nada a su antiguo equipo.

Pérez compartió durante años la pista con Max Verstappen en Red Bull, pero sus dos últimas temporadas estuvieron marcadas por resultados irregulares. No logró mantenerse a la altura del líder y sus puntos fueron disminuyendo progresivamente.

Ante esta situación, Red Bull optó por prescindir de él, sustituyéndolo por el prometedor Liam Lawson. Sin embargo, la experiencia de Lawson en el equipo fue breve, ya que tras pocas carreras fue reemplazado por el más veterano Yuki Tsunoda.

Este último cerró la temporada con apenas diez puntos, ubicándose en el puesto dieciocho del campeonato, lo que evidencia que los sucesores de Pérez aún tienen mucho por demostrar.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Pérez no siente que tenga nada que demostrar a Red Bull ni a sus críticos

A pesar de las voces que aseguraban que su etapa en Red Bull llegaba a su fin, Pérez atribuye los problemas no a su rendimiento, sino a las limitaciones del coche. "No siento que tenga algo que demostrar", afirmó recientemente.

"Esto no solo se debe a los pilotos que me sucedieron, sino también a las dificultades constantes que se han vivido. La necesidad de adaptarse continuamente para mantener la confianza mental en cada carrera es un desafío singular."

El mexicano también hecho énfasis en lo poco contundentes que han sido sus sucesores. "Si se piensa que han logrado reunir apenas unos cuantos puntos a lo largo de una temporada, no creo que tenga nada que probar", comentó Pérez.

Para él, lo fundamental es regresar a disfrutar del deporte. "No podía imaginar dejar la Fórmula 1 en los términos en que lo hice. Por eso, este nuevo proyecto significa mucho para mí: espero que sea un éxito y, sobre todo, que me permita disfrutar plenamente de mi regreso."

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1852 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Pérez Hoy: Humilla a Red Bull; La razón para llegar a Cadillac
Cadillac

Checo Pérez Hoy: Humilla a Red Bull; La razón para llegar a Cadillac

  • hace 48 minutos
¡Más claro imposible! Checo HUMILLA a Red Bull
Cadillac

¡Más claro imposible! Checo HUMILLA a Red Bull

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: El factor que le salva el lugar en la Fórmula 1; Conectado a las prácticas de Checo
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: El factor que le salva el lugar en la Fórmula 1; Conectado a las prácticas de Checo

  • 2 hours ago
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
Alpine

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • Ayer 21:39
La estadística que confirma el FRACASO de Hamilton en Ferrari
Ferrari

La estadística que confirma el FRACASO de Hamilton en Ferrari

  • Ayer 20:51
Mercedes tiene clara la MEJORA que busca de Antonelli para mantenerlo
Mercedes

Mercedes tiene clara la MEJORA que busca de Antonelli para mantenerlo

  • Ayer 19:37
MÃ¡s noticias

Más leído

F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
10.000+ views

F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano

  • 14 agosto
 Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
10.000+ views

Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano

  • 13 agosto
 Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
10.000+ views

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • 14 agosto
 BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
5.000+ views

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • 15 agosto
 Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano:
5.000+ views

Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"

  • 13 agosto
 El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
5.000+ views

El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez

  • 15 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x