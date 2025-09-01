Así queda el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Países Bajos
El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera.
Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari.
Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon sí continúa respondiendo.
¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Países Bajos?
- 1. McLaren 584 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 248 puntos
- 4. Red Bull Racing 214 puntos
- 5. Williams 80 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 60 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
