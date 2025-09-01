F1 Hoy: Colapinto es arruinado por Alpine; Alonso, saboteado en el GP de Países Bajos
F1 Hoy: Colapinto es arruinado por Alpine; Alonso, saboteado en el GP de Países Bajos
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 1 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz ha sido sancionado por la FIA después de que determinaran que él fue el culpable del toque con Liam Lawson. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz y Liam Lawson terminaron en duodécimo y decimotercero puesto durante el Gran Premio de Holanda, pero el piloto español ha explotado ante la FIA. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha terminado sumamente molesto después de su resultado en el Gran Premio de Países Bajos, ya que pilotos que debieron terminar detrás de él, tuvieron mejor resultado. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz salió sumamente molesto del Gran Premio de Países Bajos y ha hecho una comparación entre Checo Pérez y Liam Lawson que ha dejado muy mal parado al neozelandés. ::: LEER MÁS
