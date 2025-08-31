Aston Martin perjudica OTRA VEZ a Alonso
Fernando Alonso ha terminado sumamente molesto después de su resultado en el Gran Premio de Países Bajos, ya que pilotos que debieron terminar detrás de él, tuvieron mejor resultado.
Las deficiencias dentro del garaje de Aston Martin se siguen presentando puntos perdidos para el español en el campeonato y beneficios para Lance Stroll, casualmente.
"Stroll salía último y acaba delante de mí. Algo realmente diferente hemos hecho con nuestra estrategia para acabar tan mal", explicó.
"Cuando me quedo fuera de la Q1 como los Haas o Albon, los domingos no me salen las cosas para acabar 5º o 6º. Ellos hacen algo con la estrategia que nosotros no hemos entendido", finalizó.
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?
- 1. Óscar Piastri
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Alexander Albon
- 6. Oliver Bearman
- 7. Lance Stroll
- 8. Fernando Alonso
- 9. Yuki Tsunoda
- 10. Esteban Ocon
- 11. Franco Colapinto
- 12. Liam Lawson
- 13. Carlos Sainz
- 14. Nico Hülkenberg
- 15. Gabriel Bortoleto
- 16. Andrea Kimi Antonelli
- 17. Pierre Gasly
- 18. Lando Norris
- 19. Charles Leclerc
- 20. Lewis Hamilton
