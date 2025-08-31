close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Perez and Lawson in Mexico

La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson

La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson

Nazario Assad De León
Perez and Lawson in Mexico

Carlos Sainz salió sumamente molesto del Gran Premio de Países Bajos y ha hecho una comparación entre Checo Pérez y Liam Lawson que ha dejado muy mal parado al neozelandés.

Sainz sufrió daños en el alerón delantero y Lawson se quedó con una llanta pinchada. Además, el piloto español recibió una penalización y no dudó en expresar su descontento tanto hacia Lawson como hacia la FIA al comparar la maniobra de carrera como cuando sucede con otros pilotos.

"Hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo en una curva que incita así como la curva 1 de Zandvoort, un movimiento de carrera que llevo haciéndolo cuatro o cinco años, con pilotos de la calidad de Checo, Alonso, Verstappen, Gasly, Leclerc, Piastri".

"He tenido este paralelo con ellos en una curva muy bonita como esta, incita a correr en paralelo y por una razón que no entiendo, tenemos el contacto con Liam, y bueno, no es la primera vez que un piloto de esta categoría termina teniendo contacto con Liam", finalizó.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

82530 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson
Formula 1

La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson

  • 2 hours ago
Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia
Ferrari

Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia

  • 2 hours ago
Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
Formula 1

Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos

  • Hoy 16:45
Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli
Mercedes

Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli

  • 3 hours ago
Aston Martin perjudica OTRA VEZ a Alonso
Formula 1

Aston Martin perjudica OTRA VEZ a Alonso

  • 3 hours ago
¡Alpine ARRUINA la presencia de Colapinto en los puntos!
Alpine

¡Alpine ARRUINA la presencia de Colapinto en los puntos!

  • Hoy 19:54
MÃ¡s noticias

Más leído

¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
20.000+ views

¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!

  • 12 agosto
 F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
10.000+ views

F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano

  • 14 agosto
 Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
10.000+ views

Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano

  • 13 agosto
 Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto
10.000+ views

Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto

  • 11 agosto
 Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
10.000+ views

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • 14 agosto
 BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
5.000+ views

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • 15 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x