La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson
La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson
Carlos Sainz salió sumamente molesto del Gran Premio de Países Bajos y ha hecho una comparación entre Checo Pérez y Liam Lawson que ha dejado muy mal parado al neozelandés.
Sainz sufrió daños en el alerón delantero y Lawson se quedó con una llanta pinchada. Además, el piloto español recibió una penalización y no dudó en expresar su descontento tanto hacia Lawson como hacia la FIA al comparar la maniobra de carrera como cuando sucede con otros pilotos.
"Hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo en una curva que incita así como la curva 1 de Zandvoort, un movimiento de carrera que llevo haciéndolo cuatro o cinco años, con pilotos de la calidad de Checo, Alonso, Verstappen, Gasly, Leclerc, Piastri".
"He tenido este paralelo con ellos en una curva muy bonita como esta, incita a correr en paralelo y por una razón que no entiendo, tenemos el contacto con Liam, y bueno, no es la primera vez que un piloto de esta categoría termina teniendo contacto con Liam", finalizó.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?
- 1. Óscar Piastri
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Alexander Albon
- 6. Oliver Bearman
- 7. Lance Stroll
- 8. Fernando Alonso
- 9. Yuki Tsunoda
- 10. Esteban Ocon
- 11. Franco Colapinto
- 12. Liam Lawson
- 13. Carlos Sainz
- 14. Nico Hülkenberg
- 15. Gabriel Bortoleto
- 16. Andrea Kimi Antonelli
- 17. Pierre Gasly
- 18. Lando Norris
- 19. Charles Leclerc
- 20. Lewis Hamilton
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson
- 2 hours ago
Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia
- 2 hours ago
Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
- Hoy 16:45
Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli
- 3 hours ago
Aston Martin perjudica OTRA VEZ a Alonso
- 3 hours ago
¡Alpine ARRUINA la presencia de Colapinto en los puntos!
- Hoy 19:54
Más leído
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto
- 11 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto