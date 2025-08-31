La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson

Carlos Sainz salió sumamente molesto del Gran Premio de Países Bajos y ha hecho una comparación entre Checo Pérez y Liam Lawson que ha dejado muy mal parado al neozelandés.

Sainz sufrió daños en el alerón delantero y Lawson se quedó con una llanta pinchada. Además, el piloto español recibió una penalización y no dudó en expresar su descontento tanto hacia Lawson como hacia la FIA al comparar la maniobra de carrera como cuando sucede con otros pilotos.

"Hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo en una curva que incita así como la curva 1 de Zandvoort, un movimiento de carrera que llevo haciéndolo cuatro o cinco años, con pilotos de la calidad de Checo, Alonso, Verstappen, Gasly, Leclerc, Piastri".

"He tenido este paralelo con ellos en una curva muy bonita como esta, incita a correr en paralelo y por una razón que no entiendo, tenemos el contacto con Liam, y bueno, no es la primera vez que un piloto de esta categoría termina teniendo contacto con Liam", finalizó.

