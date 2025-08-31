close global

﻿
Carlos Sainz, Williams, Saudi Arabia, 2025

Sainz EXPLOTA contra la FIA tras el escandaloso manejo en el GP de Países Bajos

Sainz EXPLOTA contra la FIA tras el escandaloso manejo en el GP de Países Bajos

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Williams, Saudi Arabia, 2025

Carlos Sainz y Liam Lawson terminaron en duodécimo y decimotercero puesto durante el Gran Premio de Holanda, pero el piloto español ha explotado ante la FIA.

Sainz sufrió daños en el alerón delantero y Lawson se quedó con una llanta pinchada. Además, el piloto español recibió una penalización y no dudó en expresar su descontento tanto hacia Lawson como hacia la FIA.

“Me parece inaceptable recibir una sanción así, casi una broma. Ahora tendré que dialogar con los comisarios para que me expliquen su punto de vista sobre lo ocurrido. Esto no es el nivel que la Fórmula 1 debería alcanzar, y me preocupa tanto como piloto y director de GPDA”.

"Así que es muy frustrante, muy decepcionante. Pero además, recibir una penalización de 10 segundos es algo inaceptable, algo que no entiendo, algo que necesito una explicación y, sin embargo, estoy muy confundido".

"Me preocupa no solo por mi, sino por el deporta, que el piloto que de ahora en adelante vaya por fuera se convierte en un rehén de lo que que quiera hacer el piloto de adentro, me parece inaudito una sanción de 10 segundos, si los comisarios quieren la fácil de no meterse en problemas que digan pues incidente de carrera, pero 10 segundos de sanción me lo tienen que explicar", finalizó.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?

