Sainz EXPLOTA contra la FIA tras el escandaloso manejo en el GP de Países Bajos
Sainz EXPLOTA contra la FIA tras el escandaloso manejo en el GP de Países Bajos
Carlos Sainz y Liam Lawson terminaron en duodécimo y decimotercero puesto durante el Gran Premio de Holanda, pero el piloto español ha explotado ante la FIA.
Sainz sufrió daños en el alerón delantero y Lawson se quedó con una llanta pinchada. Además, el piloto español recibió una penalización y no dudó en expresar su descontento tanto hacia Lawson como hacia la FIA.
“Me parece inaceptable recibir una sanción así, casi una broma. Ahora tendré que dialogar con los comisarios para que me expliquen su punto de vista sobre lo ocurrido. Esto no es el nivel que la Fórmula 1 debería alcanzar, y me preocupa tanto como piloto y director de GPDA”.
"Así que es muy frustrante, muy decepcionante. Pero además, recibir una penalización de 10 segundos es algo inaceptable, algo que no entiendo, algo que necesito una explicación y, sin embargo, estoy muy confundido".
"Me preocupa no solo por mi, sino por el deporta, que el piloto que de ahora en adelante vaya por fuera se convierte en un rehén de lo que que quiera hacer el piloto de adentro, me parece inaudito una sanción de 10 segundos, si los comisarios quieren la fácil de no meterse en problemas que digan pues incidente de carrera, pero 10 segundos de sanción me lo tienen que explicar", finalizó.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Países Bajos en 2025?
- 1. Óscar Piastri
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Alexander Albon
- 6. Oliver Bearman
- 7. Lance Stroll
- 8. Fernando Alonso
- 9. Yuki Tsunoda
- 10. Esteban Ocon
- 11. Franco Colapinto
- 12. Liam Lawson
- 13. Carlos Sainz
- 14. Nico Hülkenberg
- 15. Gabriel Bortoleto
- 16. Andrea Kimi Antonelli
- 17. Pierre Gasly
- 18. Lando Norris
- 19. Charles Leclerc
- 20. Lewis Hamilton
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson
- 2 hours ago
Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia
- 2 hours ago
Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
- Hoy 16:45
Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli
- 3 hours ago
Aston Martin perjudica OTRA VEZ a Alonso
- 3 hours ago
¡Alpine ARRUINA la presencia de Colapinto en los puntos!
- Hoy 19:54
Más leído
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto
- 11 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto