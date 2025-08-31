POLÉMICO castigo para Sainz en el GP de Países Bajos

Carlos Sainz ha sido sancionado por la FIA después de que determinaran que él fue el culpable del toque con Liam Lawson.

En una decisión totalmente polémica de parte de los comisarios, el piloto español ha sido sancionado con 10 segundos de castigo después de lo sucedido con Lawson en el re arranque de la carrera en el circuito de Zandvoort tras el auto de seguridad

Durante el Gran Premio de Países Bajos, en la vuelta 33 se ha generado una nueva colisión entre el español y el neozelandés, causando la amplia molestia del piloto madrileño.

A continuación, el toque que se dio entre los pilotos de Williams y de Racing Bulls, y de inmediato causó polémica por la radio en los pilotos, afortunadamente para ellos, no tuvieron que abandonar la carrera.

❌ 10 SEGUNDOS DE SANCIÓN para Carlos Sainz por causar la colisión.#F1 #DutchGP 🇳🇱pic.twitter.com/FzlLW2FpFC — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) August 31, 2025

Relacionado: ENORME Alonso y Sainz en la qualy de Países Bajos; Pole de Oscar Piastri

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!