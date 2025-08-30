ENORME Alonso y Sainz en la qualy de Países Bajos; Pole de Oscar Piastri
Carlos Sainz y Fernando Alonso han hecho un espectacular trabajo en la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos.
Los dos españoles lograron meter sus autos a la Q3 de la qualy, algo que parecía imposible hasta hace algunas rondas atrás en el campeonato. Aunque finalizaron 10° y 9°, su posición de inicio ya es un indicio alentador.
Oscar Piastri se quedó la pole con una vuelta en 1:08.662, superando por 0.012 segundos a Lando Norris. Detrás de ellos quedó Max Verstappen con Isack Hadjar en la segunda fila. El resto del Top10 quedó con George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Liam Lawson.
La Q2 no nos trajo muchas sorpresas y solamente quedaron eliminados varios rookies como Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto. Junto con ellos, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly y Alexander Albon tampoco avanzaron a la última ronda.
En la Q1 Franco Colapinto sufrió de un nuevo desastre durante la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos. El corredor argentino quedó eliminado en la Q1 luego de que su último intento lo dejó al borde del corte y que finalmente lo vio ser superado por Gabriel Bortoleto luego de que Yuki Tsunoda subió en el clasificador. Junto a Colapinto quedaron fuera Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.
¿Cómo finalizó la qualy del GP de Países Bajos?
|Posición
|Piloto
|1
|Oscar Piastri
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|Isack Hadjar
|5
|George Russell
|6
|Charles Leclerc
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Liam Lawson
|9
|Carlos Sainz
|10
|Fernando Alonso
|11
|Kimi Antonelli
|12
|Yuki Tsunoda
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Pierre Gasly
|15
|Alexander Albon
|16
|Franco Colapinto
|17
|Nico Hulkenberg
|18
|Esteban Ocon
|19
|Oliver Bearman
|20
|Lance Stroll
¿Qué pasó en la FP3 del GP de Países Bajos?
Carlos Sainz tuvo un gran resultado en el tercer entrenamiento libre previo al GP de Países Bajos y se metió a la pelea por el podio.
El corredor nacido en Madrid finalizó en cuarto lugar, superado solamente por George Russell, Oscar Piastri y Lando Norris, este último obteniendo la vuelta más rápida en 1:08.972.
Detrás del Williams llegó Max Verstappen, por delante de Charles Leclerc, Alex Albon y Lance Stroll, quien volvió a superar a Fernando Alonso. Isack Hadjar completó a los corredores en el Top 10.
Franco Colapinto finalizó en último lugar de la tercera y última práctica, con su coequipero Pierre Gasly por delante de él.
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Oscar Piastri
|3
|George Russell
|4
|Carlos Sainz
|5
|Max Verstappen
|6
|Charles Leclerc
|7
|Alexander Albon
|8
|Lance Stroll
|9
|Isack Hadjar
|10
|Fernando Alonso
|11
|Liam Lawson
|12
|Yuki Tsunoda
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Lewis Hamilton
|15
|Oliver Bearman
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Kimi Antonelli
|18
|Esteban Ocon
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
