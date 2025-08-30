Carlos Sainz y Fernando Alonso han hecho un espectacular trabajo en la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos.

Los dos españoles lograron meter sus autos a la Q3 de la qualy, algo que parecía imposible hasta hace algunas rondas atrás en el campeonato. Aunque finalizaron 10° y 9°, su posición de inicio ya es un indicio alentador.

Oscar Piastri se quedó la pole con una vuelta en 1:08.662, superando por 0.012 segundos a Lando Norris. Detrás de ellos quedó Max Verstappen con Isack Hadjar en la segunda fila. El resto del Top10 quedó con George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Liam Lawson.

La Q2 no nos trajo muchas sorpresas y solamente quedaron eliminados varios rookies como Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto. Junto con ellos, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly y Alexander Albon tampoco avanzaron a la última ronda.

En la Q1 Franco Colapinto sufrió de un nuevo desastre durante la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos. El corredor argentino quedó eliminado en la Q1 luego de que su último intento lo dejó al borde del corte y que finalmente lo vio ser superado por Gabriel Bortoleto luego de que Yuki Tsunoda subió en el clasificador. Junto a Colapinto quedaron fuera Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

¿Cómo finalizó la qualy del GP de Países Bajos?

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 Isack Hadjar 5 George Russell 6 Charles Leclerc 7 Lewis Hamilton 8 Liam Lawson 9 Carlos Sainz 10 Fernando Alonso 11 Kimi Antonelli 12 Yuki Tsunoda 13 Gabriel Bortoleto 14 Pierre Gasly 15 Alexander Albon 16 Franco Colapinto 17 Nico Hulkenberg 18 Esteban Ocon 19 Oliver Bearman 20 Lance Stroll

Relacionado: ¡Red Bull asegura que Checo Pérez peleará por VICTORIAS!

¿Qué pasó en la FP3 del GP de Países Bajos?

Carlos Sainz tuvo un gran resultado en el tercer entrenamiento libre previo al GP de Países Bajos y se metió a la pelea por el podio.

El corredor nacido en Madrid finalizó en cuarto lugar, superado solamente por George Russell, Oscar Piastri y Lando Norris, este último obteniendo la vuelta más rápida en 1:08.972.

Detrás del Williams llegó Max Verstappen, por delante de Charles Leclerc, Alex Albon y Lance Stroll, quien volvió a superar a Fernando Alonso. Isack Hadjar completó a los corredores en el Top 10.

Franco Colapinto finalizó en último lugar de la tercera y última práctica, con su coequipero Pierre Gasly por delante de él.

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Carlos Sainz 5 Max Verstappen 6 Charles Leclerc 7 Alexander Albon 8 Lance Stroll 9 Isack Hadjar 10 Fernando Alonso 11 Liam Lawson 12 Yuki Tsunoda 13 Gabriel Bortoleto 14 Lewis Hamilton 15 Oliver Bearman 16 Nico Hulkenberg 17 Kimi Antonelli 18 Esteban Ocon 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!