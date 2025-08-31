¡Alpine ARRUINA la presencia de Colapinto en los puntos!

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, pero aún así, se demostraron las carencias de Alpine.

Colapinto terminó undécimo en el circuito de Zandvoort, pero eso continúa su sequía de puntos y le ha dejado con mal sabor de boca saber que pudo haber sumado en caso de que Alpine tuviera mejores cosas a su disposición.

"Fue una carrera complicada, nos faltó hacer mejor trabajo de equipo, teníamos una buena carrera, creo que era muy fácil sumar un punto por lo menos hoy", explicó..

"Nos sabe mal no haberlo hecho, no había que esforzamos mucho para conseguirlo, fue un buen fin de semana, estoy más cómodo y consistente con el auto". finalizó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

