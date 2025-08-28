F1 Franco Colapinto Hoy: Celoso de Verstappen; ¿Víctima de injusticia en Alpine?
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 28 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
De cara al Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos de este fin de semana, parece increíble que Franco Colapinto aún conserve su asiento. El argentino vive, a todo cuanto, una situación muy complicada en Alpine. El joven de 22 años no ha conseguido sumar puntos tras ocho carreras y se ve superado por su compañero francés, Pierre Gasly. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se puso celoso de Max Verstappen por culpa de una famosa seguidora del cuatro veces campeón del mundo. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tendrá un nuevo jefe de equipo próximamente en Alpine, por lo que el argentino confía en tener más estabilidad en la escudería. ::: LEER MÁS
Alpine parece no tener la suficiente confianza en Franco Colapinto a largo plazo dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos. ::: LEER MÁS
