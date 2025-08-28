Franco Colapinto, CELOSO de Max Verstappen por culpa de una fan

Franco Colapinto se puso celoso de Max Verstappen por culpa de una famosa seguidora del cuatro veces campeón del mundo.

El rey Willem-Alexander y la reina Máxima estuvieron presentes en las ediciones del Gran Premio de Holanda de 2021, 2023 y 2024 para apoyar a su gran ídolo, Verstappen.

Sin embargo, Colapinto sueña con que la reina lo anime personalmente: "¿¡Vendrá de verdad?!", exclamó Franco con sorpresa y entusiasmo en declaraciones publicadas por GPBlog.

Bromeó diciendo que habría que recordarle que no solo debe apoyar a Verstappen, sino también a él: "Me llena de orgullo, y los argentinos también lo estamos, al ver cómo se desempeña en Holanda.

"Al ser originaria de Argentina, nos alegra mucho tenerla aquí. Espero que asista a la carrera y disfrute del fin de semana. Sería increíble poder conocerla", aseguró el sudamericano.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

