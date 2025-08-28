Franco Colapinto, CELOSO de Max Verstappen por culpa de una fan
Franco Colapinto, CELOSO de Max Verstappen por culpa de una fan
Franco Colapinto se puso celoso de Max Verstappen por culpa de una famosa seguidora del cuatro veces campeón del mundo.
El rey Willem-Alexander y la reina Máxima estuvieron presentes en las ediciones del Gran Premio de Holanda de 2021, 2023 y 2024 para apoyar a su gran ídolo, Verstappen.
Sin embargo, Colapinto sueña con que la reina lo anime personalmente: "¿¡Vendrá de verdad?!", exclamó Franco con sorpresa y entusiasmo en declaraciones publicadas por GPBlog.
Bromeó diciendo que habría que recordarle que no solo debe apoyar a Verstappen, sino también a él: "Me llena de orgullo, y los argentinos también lo estamos, al ver cómo se desempeña en Holanda.
"Al ser originaria de Argentina, nos alegra mucho tenerla aquí. Espero que asista a la carrera y disfrute del fin de semana. Sería increíble poder conocerla", aseguró el sudamericano.
Relacionado: Franco Colapinto: ¿Víctima de una injusticia a su favor en Alpine?
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Alonso DEFIENDE el regreso de Checo a la F1
- hace 1 minuto
Alonso entrega CRUEL mensaje sobre la Fórmula 1
- 1 hour ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Celoso de Verstappen; ¿Víctima de injusticia en Alpine?
- 1 hour ago
¡Max Verstappen SALE A DEFENDER a Checo Pérez por su despido de Red Bull!
- 3 hours ago
Horarios y canales de televisión para el GP de Países Bajos
- 3 hours ago
FIA da su veredicto FINAL sobre el monoplaza ILEGAL de Leclerc
- 3 hours ago
Más leído
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
- 9 agosto
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin
- 10 agosto