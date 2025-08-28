Franco Colapinto: ¿Víctima de una injusticia a su favor en Alpine?

De cara al Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos de este fin de semana, parece increíble que Franco Colapinto aún conserve su asiento. El argentino vive, a todo cuanto, una situación muy complicada en Alpine. El joven de 22 años no ha conseguido sumar puntos tras ocho carreras y se ve superado por su compañero francés, Pierre Gasly.

A pesar de las duras críticas, Flavio Briatore, el director del equipo, no parece tener intenciones de separar a Colapinto de Gasly, a pesar de que abundan las voces que aseguran que los días del argentino en Alpine están contados. El entorno de Franco, consciente de la situación, ya explora alternativas en IndyCar y en el Campeonato Mundial de Resistencia si el equipo decide cortar relaciones.

La situación del piloto argentino genera lástima, especialmente tras haber impresionado al grid de F1 con su rendimiento en Williams el año pasado; sin embargo, resulta difícil comprender la firme convicción de Briatore, reconocido por su competitividad y determinación, de mantener a un piloto que aún no ha logrado demostrar su valía en pista.

En mayo, la decisión de Briatore de “rotar” a Colapinto al segundo asiento, dejando en suspenso la continuidad del australiano Jack Doohan, sorprendió a muchos. La reestructuración, anunciada en el Gran Premio de Italia en Emilia-Romagna, prometía que Colapinto reemplazaría a Doohan durante los siguientes cinco fines de semana.

En teoría, tuvo hasta el Gran Premio de Austria a finales de junio para convencer a Briatore, y se le otorgaron tres carreras adicionales para demostrar su capacidad. Lamentablemente, la apuesta no ha dado frutos. Hasta la fecha, el mejor resultado del argentino ha sido el 13º puesto, logrado tanto en Canadá como en Mónaco. En julio, Colapinto ni siquiera pudo disputar el Gran Premio de Gran Bretaña tras salirse de control en la última curva de Silverstone durante la clasificación.

Alpine atribuyó el problema a un fallo técnico, aunque se barajan rumores sobre un posible problema con el embrague. Este mes, el piloto también estuvo involucrado en un grave accidente en el Hungaroring durante la prueba de neumáticos Pirelli 2026, lo cual supuso un golpe millonario para el equipo. Afortunadamente, salió ileso, pero cada percance así refuerza las dudas sobre si Colapinto es el piloto adecuado para Alpine.

La decisión de incorporar a Colapinto dejó entrever la posibilidad de que Doohan pudiera volver a tener una oportunidad. Observadores señalan que quizás ha llegado el momento de darle otra chance al australiano de 22 años, quien, pese a tener contrato con Alpine hasta 2027, no logró encender la chispa cuando debutó a finales de 2024. Para muchos, el rendimiento de Doohan se vio afectado más por las limitaciones del coche y la inestabilidad en el equipo que por su propia conducción.

La temporada 2025 tuvo un arranque complicado para el novato. Con Colapinto anunciado como piloto de reserva desde el inicio, las expectativas sobre Doohan se vieron truncadas, sometiéndolo a una presión innecesaria. Sumado a la falta de soporte de ingenieros especializados, tiempos de prueba reducidos y la renuncia del director de equipo Oliver Oakes por motivos personales, el joven australiano tuvo pocas oportunidades para demostrar su potencial.

Posteriores comparaciones de rendimiento indican que, en condiciones similares y en un inicio de temporada complicado, Doohan logró superar a Colapinto en varios aspectos. Incluso David Coulthard, ex piloto de F1 y comentarista, señaló que al australiano “no se le ha dado una oportunidad justa en la Fórmula 1” hasta ahora.

En medio de los rumores que sitúan a Colapinto mirando hacia un futuro fuera de Alpine, Briatore tiene motivos para preocuparse: el enfoque del piloto en su segundo asiento parece desviado. Con la Fórmula 1 próxima a reanudarse tras el receso veraniego y tan solo diez carreras restantes en la temporada, Briatore aún tiene la posibilidad de dar un giro a la situación. Pero el tiempo apremia.

Relacionado: BOMBAZO: Desde EUROPA sentencian el FUTURO de Franco Colapinto

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!