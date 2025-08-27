BOMBAZO: Desde EUROPA sentencian el FUTURO de Franco Colapinto

Franco Colapinto tendría sentenciado su futuro dentro de Alpine luego de una nueva actualización que llega desde la prensa europea.

En un programa de la F1, el periodista Lawrence Barretto se pronunció sobre la situación que vive el corredor argentino dentro de la escudería francesa: "Creo que Alpine es un proyecto realmente fascinante. Obviamente, este año están en la parte baja del campeonato de constructores.

"Creo que están resignados a terminar el año así, solo porque, ya sabes, su déficit de potencia en algunos circuitos es de hasta cuatro décimas y no pueden hacer nada al respecto este año, mientras que el año que viene usarán motores Mercedes. Y si Mercedes es el mejor, o al menos uno de los mejores, eso podría volver a ponerlos en la pelea.

"Así que podría ser uno de los equipos que dé un gran paso adelante y, de repente, ese proyecto se convierta en una pista importante. Creo que aún hay muchas posibilidades de que Franco mantenga ese puesto hasta el año que viene. Ya sabes, hemos visto que Flavio no tiene miedo de ir carrera a carrera con un piloto.

"Así que supongo que ¿qué hay de malo en darle un par de años, un par de carreras al principio del año que viene, para darle otra oportunidad con este coche con motor Mercedes que, en teoría, debería ser más potente?", comentó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

