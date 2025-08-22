Los ASIENTOS disponibles para Franco Colapinto fuera de Alpine

Franco Colapinto enfrenta un futuro incierto en Alpine porque su plaza para 2026 se encuentra en pleno debate interno y aquí te contamos cuál podría ser su destino.

Con el reinicio del campeonato de Fórmula 1 a la vuelta de la esquina, el joven piloto se ve sometido a una creciente presión. La temporada de rumores se reaviva, especialmente tras la confirmación de Max Verstappen sobre su futuro en Red Bull.

Ahora, depende de Colapinto consolidar su posición en las próximas carreras y disipar las incertidumbres de Alpine, mientras su gestión evalúa alternativas como un cambio hacia la WEC o la IndyCar Series.

De continuar con este vaivén tras el receso veraniego, es muy probable que no volvamos a verlo en la parrilla el próximo año.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

