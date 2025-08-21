Ha salido un nuevo reporte sobre el futuro de Franco Colapinto dentro de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En AutoMotorUndSport se dio a conocer una decisión con el panorama con respecto al corredor sudamericano: "Pierre Gasly es uno de los pocos puntos brillantes de Alpine. El francés saca el máximo provecho del A525 y poco a poco aumenta su valor de mercado.

"Gasly espera que Alpine tenga la curva con la unidad Mercedes en 2026. De lo contrario, el único ganador del GP buscará la distancia. La cabina junto al número 1 todavía está por asignar. Después de que el novato Jack Doohan no convenciera y fuera reemplazado por Franco Colapinto, nada cambió.

"El propio argentino apenas se pone en marcha. Después de la temporada, se acabó para él. El renovador alpino Flavio Briatore entrecerró a Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Pero también están en la nota de Cadillac", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

