Fernando Alonso, una de las figuras más experimentadas de la Fórmula 1, se ha pronunciado sobre la crisis que vive Franco Colapinto.

El bicampeón del mundo, en declaraciones publicadas por MotorsportWeek, dijo lo siguiente acerca de los problemas que atraviesa el corredor argentino: "Sin duda, es un entorno extremadamente competitivo. Tienes que estar preparado para dar lo mejor de ti cada día.

"Y cuando no lo haces, tienes que estar dispuesto a aceptar las críticas e intentar mejorar. Pero en la Fórmula 1, creo que contamos con mucho apoyo de nuestros equipos, nuestros ingenieros, la tecnología, los datos. Así que no creo que sea un mal lugar para trabajar y para intentar mejorar cada día.

"Realmente no hay ningún consejo. Todos tenemos diferentes formas de conducir, diferentes técnicas de conducción, diferentes maneras de hacer el trabajo. Todos estamos disfrutando de nuestro tiempo aquí.

"Es cierto que todos queremos ganar. Y si llegas a la Fórmula 1, es porque en tu pasado tuviste oportunidades de ganar —en karting, en las categorías inferiores— y luego tuviste la oportunidad de llegar a la F1. Y cuando llegas aquí, solo hay un piloto que gana, normalmente durante cinco o seis años seguidos porque domina", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

