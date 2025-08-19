El IMPRESIONANTE récord que rompió Franco Colapinto

Hay un impresionante récord que rompió Franco Colapinto y que es una gran muestra de su talento detrás del volante.

El corredor argentino, durante su paso por Williams, logró ser el único piloto en romper una racha de dos años de Alexander Albon superando a su compañero de equipo en clasificación.

Fue durante el pasado Gran Premio de Monza en el que el piloto sudamericano logró quedar por delante de su coequipero y así terminó con una de las rachas activas más largas que había dentro de la categoría.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

