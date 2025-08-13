¿Adiós Alpine? El nuevo ASIENTO que tiene en la mira Franco Colapinto

Ante la inestabilidad que se vive dentro de Alpine, Franco Colapinto ya estaría volteando a otros asientos.

Según información de Formule1.nl, el argentino parece haber perdido protagonismo en Alpine. El accidente en la prueba de neumáticos para Pirelli, en el que se lesionó, ha aumentado la presión sobre su posición en el equipo francés, pese a que Pirelli aclaró que el incidente no se relaciona con su última innovación en neumáticos.

Con varios pilotos mostrando interés en ocupar un puesto en Alpine, el equipo ya investiga otras alternativas. El management del piloto sudamericano se encuentra evaluando nuevas categorías de competencia.

Tanto el WEC como la IndyCar Series se perfilan como rutas posibles para Colapinto, quien podría hallar un nuevo rumbo tras su etapa en la Fórmula 1. Todo indica que, tras un comienzo tan prometedor el año pasado, su aventura en la máxima categoría podría llegar a su fin muy pronto.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

