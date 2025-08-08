ATAQUE descarado de la prensa a Franco Colapinto: "Eres desechable"
Franco Colapinto recibió un nuevo descarado ataque por parte de la prensa europea en medio de una complicada crisis con Alpine.
PlanetF1 recopiló declaraciones de Martin Brundle, ex piloto que suele aparecer en las transmisiones de TV de la F1, quien dijo lo siguiente sobre el corredor argentino: "Colapinto, ¿sigue en activo, no? Se oyen diferentes historias sobre su patrocinio, su llegada y su ausencia.
"Desde luego, no lo está haciendo especialmente bien. Lució espectacular al principio en Williams, ¿verdad? Después de eso, tuvo muchos accidentes en Williams. Así que no augura nada bueno.
"Creo que 2026 definitivamente no augura nada bueno. Pero el problema con Flavio, como bien sé, es que, como piloto de carreras, en general, eres un objeto desechable.
"Ese ha sido su modus operandi a lo largo de los años, porque este es un negocio competitivo, no una escuela de perfeccionamiento. Algo que he dicho muchas veces: si no das lo mejor de ti, eres como una bombilla. Te sacarán y te pondrán otra", comentó.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
