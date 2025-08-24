close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

La espectacular TRANSFORMACIÓN de Colapinto en la F1

La espectacular TRANSFORMACIÓN de Colapinto en la F1

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos.

El piloto argentino de Alpine ha dejado ver cómo es el cambio que se genera dentro de los pilotos cuando pasan por los entrenamientos oficiales de las escuderías, aún siendo pilotos reserva.

En un video compartido en redes sociales por la cuenta @CorazonDeF1 muestra cómo los ejercicios de F1 han cambiado por completo la filosofía del pilarense.

A pesar de que la desastrosa situación de Alpine no le ha permitido sumar puntos aún en la temporada, el cambio es sumamente ilustrador para Franco y demuestra su compromiso con su carrera.

Relacionado: Los ASIENTOS disponibles para Franco Colapinto fuera de Alpine

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1411 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto

Últimas Noticias

La REALIDAD sobre la situación de Antonelli en Mercedes
Mercedes

La REALIDAD sobre la situación de Antonelli en Mercedes

  • hace 29 minutos
Las POLÉMICAS fotos de las vacaciones de Hamilton
Ferrari

Las POLÉMICAS fotos de las vacaciones de Hamilton

  • hace 53 minutos
Sainz revela las NECESIDADES de los pilotos para una carrera de F1
Formula 1

Sainz revela las NECESIDADES de los pilotos para una carrera de F1

  • 1 hour ago
La espectacular TRANSFORMACIÓN de Colapinto en la F1
Formula 1

La espectacular TRANSFORMACIÓN de Colapinto en la F1

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams
Formula 1

F1 Hoy: Hamilton se sale con la suya en Ferrari; Sainz, con dificultades en Williams

  • Hoy 12:00
La TRISTE similitud que comparten Colapinto y Sainz

La TRISTE similitud que comparten Colapinto y Sainz

  • Hoy 09:53
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x