La espectacular TRANSFORMACIÓN de Colapinto en la F1

Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos.

El piloto argentino de Alpine ha dejado ver cómo es el cambio que se genera dentro de los pilotos cuando pasan por los entrenamientos oficiales de las escuderías, aún siendo pilotos reserva.

En un video compartido en redes sociales por la cuenta @CorazonDeF1 muestra cómo los ejercicios de F1 han cambiado por completo la filosofía del pilarense.

A pesar de que la desastrosa situación de Alpine no le ha permitido sumar puntos aún en la temporada, el cambio es sumamente ilustrador para Franco y demuestra su compromiso con su carrera.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

