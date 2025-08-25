close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto

La acción que demuestra la POCA confianza de Alpine en Colapinto

La acción que demuestra la POCA confianza de Alpine en Colapinto

Brian Van Hinthum
Colapinto

Alpine parece no tener la suficiente confianza en Franco Colapinto a largo plazo dentro de la Fórmula 1.

El equipo de Alpine trató de fichar a uno de estos veteranos en el último momento, según informó ESPN. La escudería estadounidense, que debutará el próximo año como el undécimo equipo en la parrilla, apuesta por la experiencia para arrancar con fuerza.

Alpine intentó convencer a Pérez o Bottas para que abandonaran sus equipos y se unieran a la formación liderada por el presionado Franco Colapinto. Sin embargo, ambos rechazaron la propuesta, lo que deja a Colapinto temporalmente en un terreno seguro.

Cadillac parece decantarse por Sergio Pérez y Valtteri Bottas para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Se espera un anuncio oficial, y todo indica que ambos pilotos con amplia experiencia volverán a la parrilla. Otro equipo intentó, a última hora, hacerse con el contrato, pero sin éxito.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

Colapinto sigue bajo presión

Con la próxima reanudación del campeonato, la presión sobre Colapinto no hace más que aumentar. La temporada de "Silly Season" se reactiva poco después de que Max Verstappen confirmara su futuro en Red Bull.

Ahora, el argentino debe consolidar su puesto en las próximas carreras y disipar las dudas existentes en Alpine, mientras su equipo explora alternativas como un posible traslado a la WEC o a la IndyCar Series. Si el inestable piloto continúa en esta línea tras la pausa de verano, es probable que no volvamos a verlo en la parrilla el próximo año.

Cadillac, que se prepara para debutar como nuevo protagonista en la Fórmula 1, barajó la idea de combinar a un piloto experimentado con un novato. Tras una exhaustiva búsqueda, la decisión se centró en contar con la solidez de Pérez y Bottas.

Esta elección subraya la apuesta ambiciosa del equipo, que confía en que la experiencia del mexicano y del finlandés será clave en un año lleno de retos y aprendizajes.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1484 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

La acción que demuestra la POCA confianza de Alpine en Colapinto
Alpine

La acción que demuestra la POCA confianza de Alpine en Colapinto

  • 1 hour ago
La motivación OCULTA de Sainz para ser algo más que un piloto
Formula 1

La motivación OCULTA de Sainz para ser algo más que un piloto

  • 2 hours ago
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
Cadillac

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 3 hours ago
Dan a conocer la TITÁNICA misión para el nuevo jefe de Colapinto
Formula 1

Dan a conocer la TITÁNICA misión para el nuevo jefe de Colapinto

  • Hoy 19:00
19 cosas que NO sabías sobre Kimi Antonelli
Formula 1

19 cosas que NO sabías sobre Kimi Antonelli

  • Hoy 18:18
Red Bull busca piloto ESPAÑOL para nuevo compañero de Verstappen en 2026
Red Bull

Red Bull busca piloto ESPAÑOL para nuevo compañero de Verstappen en 2026

  • Hoy 18:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x