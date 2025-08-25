La acción que demuestra la POCA confianza de Alpine en Colapinto
La acción que demuestra la POCA confianza de Alpine en Colapinto
Alpine parece no tener la suficiente confianza en Franco Colapinto a largo plazo dentro de la Fórmula 1.
El equipo de Alpine trató de fichar a uno de estos veteranos en el último momento, según informó ESPN. La escudería estadounidense, que debutará el próximo año como el undécimo equipo en la parrilla, apuesta por la experiencia para arrancar con fuerza.
Alpine intentó convencer a Pérez o Bottas para que abandonaran sus equipos y se unieran a la formación liderada por el presionado Franco Colapinto. Sin embargo, ambos rechazaron la propuesta, lo que deja a Colapinto temporalmente en un terreno seguro.
Cadillac parece decantarse por Sergio Pérez y Valtteri Bottas para la temporada 2026 de Fórmula 1.
Se espera un anuncio oficial, y todo indica que ambos pilotos con amplia experiencia volverán a la parrilla. Otro equipo intentó, a última hora, hacerse con el contrato, pero sin éxito.
Colapinto sigue bajo presión
Con la próxima reanudación del campeonato, la presión sobre Colapinto no hace más que aumentar. La temporada de "Silly Season" se reactiva poco después de que Max Verstappen confirmara su futuro en Red Bull.
Ahora, el argentino debe consolidar su puesto en las próximas carreras y disipar las dudas existentes en Alpine, mientras su equipo explora alternativas como un posible traslado a la WEC o a la IndyCar Series. Si el inestable piloto continúa en esta línea tras la pausa de verano, es probable que no volvamos a verlo en la parrilla el próximo año.
Cadillac, que se prepara para debutar como nuevo protagonista en la Fórmula 1, barajó la idea de combinar a un piloto experimentado con un novato. Tras una exhaustiva búsqueda, la decisión se centró en contar con la solidez de Pérez y Bottas.
Esta elección subraya la apuesta ambiciosa del equipo, que confía en que la experiencia del mexicano y del finlandés será clave en un año lleno de retos y aprendizajes.
