Dan a conocer la TITÁNICA misión para el nuevo jefe de Colapinto

Franco Colapinto tendrá un nuevo jefe de equipo próximamente en Alpine, por lo que el argentino confía en tener más estabilidad en la escudería.

Alpine ha sido por mucho la peor escudería esta temporada, siendo la única que no ha logrado poner a sus dos pilotos con puntos en el tablero del campeonato de pilotos.

Steve Nielsen, quien asumirá el cargo de director del equipo Alpine a partir del Gran Premio de Monza, tendrá las mismas responsabilidades que su predecesor, Oliver Oakes.

Garantizará el buen funcionamiento de la fábrica en Enstone y en el circuito, para que Alpine pueda recuperar un poco del terreno perdido en la temporada.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

