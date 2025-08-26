Checo Pérez Hoy: Anunciado oficialmente con Cadillac; Todo sobre su nueva escudería
Checo Pérez Hoy: Anunciado oficialmente con Cadillac; Todo sobre su nueva escudería
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este martes 26 de agosto de 2025 en la Fórmula 1. 09rossy23sanchez gmail Cadillac ha hecho oficial el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez ha dado sus primeras palabras en su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez ha hablado abiertamente sobre el nivel que tendrá Cadillac en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez lanzó un mensaje sobre Valtteri Bottas, su nuevo compañero de equipo en Cadillac para su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez y Valtteri Bottas fueron anunciados como pilotos de Cadillac para la temporada 2026, pero ahora también se ha definido quién será el corredor principal de la escudería. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y la reacción en Estados Unidos es de alegría absoluta. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y ha confesado el verdadero motivo que lo convenció de firmar con la escudería estadounidense. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y ha revelado uno de los elementos más ilusionantes del equipo de cara a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Anunciado oficialmente con Cadillac; Todo sobre su nueva escudería
- 3 hours ago
F1 Hoy: Colapinto y el nexo con Cadillac; Checo, líder absoluto del proyecto
- Ayer 20:33
El nexo de Colapinto con Checo y Cadillac para 2026
- Ayer 19:40
Checo revela lo que hará MUY COMPETITIVO a Cadillac
- Ayer 19:00
Así fue como Cadillac CONVENCIÓ a Checo para firmar con ellos
- Ayer 18:00
OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
- Ayer 13:35
Más leído
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
- 9 agosto