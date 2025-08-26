Así fue como Cadillac CONVENCIÓ a Checo para firmar con ellos

Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y ha confesado el verdadero motivo que lo convenció de firmar con la escudería estadounidense.

Checo Pérez y Valtteri Bottas son los dos nuevos pilotos de la naciente escudería número 11 que entrará a la parrilla la siguiente temporada, por lo cual el equipo apuesta por la experiencia y conocimiento de dos grandes pilotos.

Durante una entrevista para el programa Good Morning América, el piloto mexicano habló sobre lo que más le convenció para ser parte de Cadillac y salir del sabático en el que se encontrada.

"Es un privilegio masivo ser parte de algo nuevo, que empieza desde cero y puedes poner toda tu experiencia, todo los años que tenemos a nuestra espalda en este nuevo proyecto"

"Esa es la razón por la que vuelvo a F1, para ser parte de un nuevo proyecto que me emociona y que me hace representar a toda América", finalizó el mexicano.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

