La BRUTAL reacción en Estados Unidos sobre la llegada de Checo

Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y la reacción en Estados Unidos es de alegría absoluta.

Checo Pérez y Valtteri Bottas son los dos nuevos pilotos de la naciente escudería número 11 que entrará a la parrilla la siguiente temporada, lo cual tiene a la afición del país norteamericano y de todo el continente brincando de felicidad por tener de nuevo al piloto que más los representa en la parrilla.

La Checomanía ya se hizo presente desde el día 1, con entrevistas en el programa Good Morning América, además de otros eventos que se tienen planeados para los pilotos de Cadillac.

Uno de los elementos que más se ha solicitado en Estados Unidos y en redes sociales es la tienda de mercancía oficial de Cadillac F1, ya que la afición está ansiosa por poder obtener las gorras y playeras del mexicano representando a su nueva escudería.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

