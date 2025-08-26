¡Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO tras FICHAR con Cadillac!
¡Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO tras FICHAR con Cadillac!
Sergio Pérez ha dado sus primeras palabras en su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026.
El corredor mexicano publicó un emocionante video en sus redes sociales con las siguientes palabras: "¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí.
"Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido.
¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?#WeAreBack #SP11 pic.twitter.com/TD7uCX6bNa— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 26, 2025
"Por eso hoy quiero decirte que, no vuelvo solo, vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones, este es el siguiente, el siguiente capítulo, estamos de regreso", declaró el nacido en Jalisco.
Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.
Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
- 2 hours ago
La IMPACTANTE declaración de Checo Pérez sobre Valtteri Bottas
- hace 29 minutos
Piden a Lewis Hamilton retirarse por DIGNIDAD de Ferrari
- hace 34 minutos
¡Se filtran imágenes inéditas de Ferrari sobre disputa con piloto!
- hace 44 minutos
El movimiento de Russell que cambiaría el FUTURO de Kimi Antonelli
- hace 52 minutos
Lewis Hamilton perdería su ASIENTO en Ferrari con su MÁXIMO ENEMIGO
- 1 hour ago
Más leído
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
Checo, OBLIGADO a renunciar a México a cambio de la F1
- 6 agosto