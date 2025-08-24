La EXTREÑA razón por la que Hamilton será Iron Man en Avengers: Endgame

Lewis Hamilton y la franquicia mundial Marvel pueden tener más en común de lo que parece. Ambos han estado bajo la presión de unas expectativas altísimas.

El paso de Hamilton a Ferrari, tras conseguir seis campeonatos con Mercedes, se asemeja a la marcada bajada de nivel que sufren las películas de Marvel desde Avengers: Endgame.

Los aficionados del MCU conocen bien el riesgo de elevar demasiado las expectativas. Tras el éxito de Marvel en taquilla en 2019, el público era consciente de que la última y devastadora entrega de la saga Avengers había elevado la vara. Sin embargo, desde Endgame, ninguna otra película ha alcanzado una popularidad comparable.

Además del triunfo económico que otorgó Endgame a Marvel, la cinta es recordada por el doloroso adiós a uno de sus personajes más queridos: Iron Man. En el filme, el superhéroe interpretado por Robert Downey Jr., caracterizado por su ambigüedad entre héroe y antihéroe, se sacrifica para salvar la Tierra.

Por otro lado, según algunos medios italianos, Hamilton habría sacrificado su carrera con su traslado a Ferrari.

En una valoración de su primera temporada con la Scuderia, el periodista italiano Leo Turrini expresaba a Sky Italia: "Estábamos tan equivocados. Hamilton evoca a Iron Man en Avengers: Endgame: ¿acaso tiene que terminar de forma tan trágica? Leclerc evoca a Gary Cooper en High Noon: ¿dónde están aquellos en Maranello que deberían apoyarle? En total, 0 victorias (aparte de un Sprint en China), 1 pole y varias crisis, mientras Vasco entonaba sus liras. Por otro lado, Vasseur ya tiene asegurada su posición. Adiós y buena suerte, querido Fred (y se prohíbe aprender italiano)".

Entre dichos italianos, Turrini estableció una extraña comparación con la película de Marvel, haciendo hincapié en que, en Ferrari, resulta imprescindible dominar el idioma local. De este modo, la única línea en inglés del artículo original se dirigía a Vasseur. ¿La razón? Quizá se trate de una crítica velada al lento avance de Hamilton y de Vasseur en el aprendizaje del italiano, algo de lo que han sido objeto de comentarios en el pasado.

Lewis Hamilton está bajo una gran presión para rendir en Ferrari

El escrutinio implacable: parte esencial de la experiencia Ferrari

Hamilton ha manifestado su interés por aprender italiano desde que se unió a la Scuderia este año, aunque su nuevo jefe tiene menor justificación para excusarse, ya que lidera el equipo desde 2023. La carga de incorporarse a Ferrari pesa tanto sobre los pilotos como sobre el personal, y ni Vasseur ni la propia leyenda de la F1, Hamilton, están exentos del riguroso escrutinio.

Los medios italianos han tildado de fracaso la temporada debut de Hamilton con la Scuderia en 2025, y el piloto de 40 años llegó a emitir un inquietante comunicado en el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana, instando a su equipo a cambiar de piloto.

Ahora, mientras arranca un tan esperado receso de verano y con la reciente extensión contractual plurianual anunciada para Vasseur, el equipo deberá replantearse la manera de motivar a sus miembros de cara a la segunda mitad de un campeonato que, hasta el momento, ha resultado decepcionante... ¡aunque sea en inglés!

