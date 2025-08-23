Impactante revelación de Hamilton sobre su siguiente proyecto

La leyenda de la F1, Lewis Hamilton, ha revelado quién sería el candidato perfecto para dar voz a su perro Roscoe en una película.

Desde 2013, Hamilton y Roscoe son inseparables, y el bulldog se ha convertido en una presencia habitual en los paddocks, para deleite tanto de los miembros del equipo como de los aficionados. Más información.

Ha sido un año complicado para ambos. Tras ser diagnosticado con neumonía, el perro se ha recuperado por completo y logró un esperado regreso a la pista durante el Gran Premio de Gran Bretaña en julio. Puedes conocer más detalles sobre su recuperación aquí y sobre su vuelta a la competencia aquí.

Hamilton, que no es ajeno al mundo del cine, ya tuvo un papel fundamental en el éxito taquillero del verano con la película F1.

El siete veces campeón mundial sueña con ver a Roscoe brillar en la gran pantalla algún día.

Cuando Vogue le preguntó quién daría su voz, comentó: "Pues yo lo haría, a menos que encuentre a alguien más. Tiene una sobremordida, típico de un bulldog. Si echas un vistazo a su Instagram, verás que siempre añado una S extra al final de las palabras porque, indudablemente, tiene un ceceo. Tendría que encontrar a alguien que supiera imitar ese modo de hablar para que dé voz a Roscoe. Hasta entonces, ese papel me lo llevo yo. Cuando le hablo, lo hago imitando ese ceceo, como si él mismo me respondiera".

Roscoe has been a frequent visitor to the F1 paddock over the years

Relacionado: El gran PELIGRO que viviría Checo Pérez en Cadillac

¿Podrá Hamilton cambiar la fortuna de Ferrari?

Hamilton ha disfrutado de un merecido descanso junto a Roscoe durante el verano, reflexionando sobre lo que ha sido una temporada desastrosa hasta ahora. Se esperaba mucho de él tras su sorprendente cambio de Mercedes a Ferrari, pero lo que parecía un movimiento soñado se ha convertido en una auténtica pesadilla.

En 14 carreras con el equipo, todavía no ha conseguido subirse al podio, e incluso ha comentado recientemente que el equipo estaría mejor con otro piloto al mando. Esta opinión también la comparten varias figuras destacadas del mundo del automovilismo, quienes sostienen que ya es hora de que Hamilton se retire.

Actualmente, el británico se sitúa sexto en la clasificación de pilotos, justo un puesto por detrás de su compañero Charles Leclerc.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado