¡Así es la vida en Ferrari! El AGRIDULCE año de Hamilton

Lewis Hamilton pudo haber tocado fondo en el Gran Premio de Hungría el pasado fin de semana, pero no todo son malas noticias para el siete veces campeón mundial de F1.

El sábado, Hamilton se clasificó en la duodécima posición, lo que le llevó a conceder una entrevista muy pesimista a Rachel Brookes de Sky Sports, en la que se autodenominó "inútil" y que Ferrari debería considerar despedirlo.

El piloto británico no logró mejorar esa actuación en la clasificación y no sumó puntos, quedándose aún más atrás respecto a su compañero Charles Leclerc en el campeonato de pilotos.

Esto derivó en otra entrevista negativa con Brookes, en la que Hamilton afirmó que "hay mucho que ocurre entre bastidores y no es nada grato", sugiriendo que en Ferrari no todo marcha bien respecto a su futuro dentro del equipo.

De cualquier forma, suponiendo que Hamilton se quede en Ferrari hasta el final de su contrato al concluir la temporada 2026, hay algo que podría animarlo de cara a sus vacaciones de verano.

¡Y es que el SF-25 demostró ser un coche prometedor durante todo el fin de semana!

¿Hay motivos para el optimismo entre los pilotos de Ferrari?

Leclerc le brinda a Hamilton una luz de esperanza

Sin lugar a dudas, Hamilton dejó Mercedes y se unió a Ferrari con la esperanza de sumar nuevas victorias, ampliar su récord de 105 triunfos en Grandes Premios y, quizá, aspirar a un histórico octavo título mundial.

Aunque esos objetivos parezcan lejanos en 2025 por diversas razones, para que la temporada 2026 sea exitosa debe concurrir una doble condición cuando entren en vigor las nuevas regulaciones.

Hamilton debe salir de la mala racha en su rendimiento, y Ferrari tiene que ofrecerle un coche superior. ¿Fácil, verdad?

El resto de 2025 se aprovechará para trabajar en ambos aspectos, recuperando la confianza de Hamilton y haciendo que tanto él como Leclerc crean en la posibilidad de luchar por victorias con su actual escudería.

Además, el desempeño del SF-25 en el Hungaroring promete animar a Hamilton a superar esta etapa complicada.

Leclerc consiguió la pole position el sábado con el mismo coche que conducía Hamilton, y durante gran parte de la primera mitad de la carrera del domingo, el piloto monegasco estuvo a la altura del dominante McLaren de Oscar Piastri.

Sin embargo, todo se desvirtuó para Leclerc. Una repentina pérdida de ritmo le costó terminar más de 42 segundos por detrás del eventual ganador de la carrera, Lando Norris.

En una nota positiva, Leclerc logró terminar en cuarta posición. Tras la carrera se confirmó que el coche había sufrido algún problema mecánico, lo que podría explicar la caída en su ritmo.

En definitiva, el rendimiento del SF-25 dejó ver el potencial necesario y dio a Hamilton la esperanza de que, si logra retomar el nivel de conducción que le permitió ganar siete títulos mundiales, pronto podrá sumar algunos podios y victorias antes de que finalice la temporada.

