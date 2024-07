Ricciardo confiesa su FRUSTRACIÓN en la F1

La estrella de Visa Cash App RB, Daniel Ricciardo, ha hablado abiertamente de lo que ha sido su mayor frustración en medio de sus problemas actuales en la F1.

Desde que regresó a la parrilla la temporada pasada, el australiano ha atravesado momentos mixtos, particularmente en 2024, donde a menudo ha sido superado por su compañero de equipo Yuki Tsunoda.

Tener Aunque inicialmente se había propuesto que ocupara el asiento de Sergio Pérez en Red Bull para la próxima temporada, el piloto de 35 años ahora se ve cuestionado por algunos sobre si debería tener algún asiento en 2025.

Sin embargo, el ocho veces ganador de carreras sabe que todavía es capaz de luchar en la pista, sólo necesita hacerlo de forma más regular.

Daniel Ricciardo sabe que necesita ser más consistente en 2024

El australiano ocupa actualmente el puesto 13 en la clasificación de pilotos

Daniel Ricciardo revela su mayor frustración en la F1

“Es mi mayor frustración no lograr resultados”, dijo a F1 desbloqueado.

“Es una frustración porque me miro en el espejo y digo que puedo hacer esto muy, muy bien, entonces, ¿cómo me aseguro de hacerlo consistentemente? Porque si lo hago, me río. Pero es más positivo que negativo", agregó.

“Habrá un día en el que no podré hacerlo tan bien, pero prefiero tener estos días buenos esporádicos que demuestren que todavía tengo esas capacidades para hacerlo. algo grandioso, y luego depende de mí desbloquearlo más a menudo”, destacó.

La magnitud del desafío no se le escapa a Ricciardo, quien está convencido de que todavía tiene la motivación para competir al más alto nivel.

Ricciardo buscará un resultado positivo en el Gran Premio de Hungría este fin de semana

“Habrá días difíciles por delante, habrá momentos bajos, pero todavía me encanta la anticipación de una semana de carreras, me encanta la oportunidad”, añadió.

“Existe la curiosidad: ¿podría esta semana ser una semana destacada, podría suceder algo especial? Todavía creo que es posible, así que ahí es donde todavía radica y permanece esa emoción", sugirió.

“La competencia es genial. Por supuesto que he ganado antes, y nada me gusta más que ganar, pero ahora mismo, sumar puntos es nuestra pequeña victoria, así que esa es la lucha. Si he logrado hacerlo, saldré feliz de la pista y estoy seguro de que me divertiré haciéndolo”, finalizó.

