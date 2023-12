Chris Deeley

Domingo 10 Diciembre 2023 08:41

Daniel Ricciardo ha negado haber pensado en poner fin a su carrera en la F1 cuando se rompió la muñeca esta temporada, calificándola de una lesión extraña e insistiendo en que nunca disminuyó su motivación.

El australiano llevaba apenas dos carreras en su regreso cuando se estrelló en los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos, provocándose una fractura de un hueso metacarpiano y perdiéndose varias carreras mientras se recuperaba de una cirugía para repararlo .

El puesto del popular australiano fue ocupado por su colega Liam Lawson, pero sólo de forma temporal. Ricciardo regresó en Austin para el Gran Premio de Estados Unidos después de perderse cinco fines de semana y firmó un contrato para competir con AlphaTauri en 2024.

Algunos habían cuestionado la decisión de regresar a la parrilla menos de una temporada después. no logró acordar una conducción para la temporada 2023, la primera vez en una década que no comenzó una temporada en la parrilla.

Daniel Ricciardo necesitó cirugía después de un 'extraño' accidente en los Países Bajos

Ricciardo: Ha sido una montaña rusa

"Mira cómo algunas personas probablemente dirían: 'Está bien, has intentado regresar, ahora has tenido una pequeña y extraña lesión, tal vez deberías dejarlo'. Nunca lo había visto así.

"Pensé: 'Está bien, es una pena, pero está bien'. Voy a seguir por este camino y estoy decidido a luchar en el frente de nuevo. Así que ha sido una montaña rusa". pero me siento muy bien por ello", expresó a le dijo a RacingNews365.

Reconoció que el 2023 estuvo lejos de lo planeado, pero que fue importante para él recuperarse a sí mismo.

"Sin duda ha sido la temporada más extraña, pero creo que en un año en el que no pensé que correría, han sucedido muchas cosas.

" Aunque he corrido, todavía no he corrido mucho. Este año fue importante para mí obtener mi respuesta, descubrir realmente si realmente querían seguir haciendo esto y también recuperar esa confianza en mí mismo", sentenció.