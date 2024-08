De F1 Grand Prix van Italië zal de warmste race van het seizoen tot nu toe worden. De temperaturen op het Autodromo Nazionale Monza komen ruim boven de dertig graden Celsius uit. Lewis Hamilton is voor een beetje verkoeling met een creatieve oplossing gekomen.

Hamilton maakte een probleemloze vrijdag mee op de zogeheten 'Temple of Speed'. De Brit, die op dit circuit het record met Michael Schumacher deelt voor de meeste overwinningen (5), moest genoegen nemen met de zevende plek in de eerste vrije training. De Mercedes-coureur zat 0.538 seconden boven de rondetijd van Max Verstappen. Hamilton ging een stuk rapper tijdens de tweede vrije training en sloot de sessie als snelste af met een 1:20.738, slechts drie duizendsten onder Lando Norris.

Hamilton pakt schaar erbij

Het meteorologisch centrum van Italië heeft in aanloop naar het evenement in Monza, en nu tijdens het Grand Prix-weekend zelf, meerdere waarschuwingen uitgegeven voor het weer. Het was vandaag tijdens de vrije trainingen bloedheet met temperaturen van 34°C. Het zal vannacht afkoelen tot 22°C, voordat de tifosi zich opnieuw moet voorbereiden op 34°C en zon op de kwalificatiedag. Op de zondag wordt het slechts één graadje koeler, maar de luchtvochtigheid gaat omhoog.

Hamilton had een shirt met lange mouwen met de gebruikelijke Mercedes- en sponsorlogo's erop voor in de paddock, maar om lange mouwen te dragen in deze temperaturen is natuurlijk niet lekker. Hij besloot om het heft in eigen handen te nemen en knipte gewoon de mouwen eraf. Dat was een Sir Lewis-fan ook opgevallen, waarop de coureur reageerde: "Ja, het is heet hier".

yup, it’s hot out here — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 29, 2024

