Red Bull in crisi F1, tutti se ne vanno: Lambiase, Horner, Newey, Marko e altri

La direzione della Red Bull ha subito un enorme sconvolgimento nelle ultime due stagioni, con figure di spicco della F1 che hanno lasciato la squadra, un tempo imperiosa, una dopo l'altra. Gianpiero Lambiase è solo l'ultimo di una lunga serie.

Prima è stato Adrian Newey e Jonathan Wheatley, in cerca di maggiore anzianità e di una nuova sfida in squadre rivali. Le loro uscite sono state presto seguite dal licenziamento di Christian Horner e dal ritiro di Helmut Marko. La Red Bull ora assomiglia a malapena alla squadra a cui Max Verstappen si unì per la prima volta un decennio fa.

Ora il braccio destro e ingegnere di pista di Verstappen, Gianpiero Lambiase, dovrebbe unirsi alla McLaren e lasciare del tutto la Red Bull.

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Non sono solo queste partenze a destare preoccupazione. Con le attuali difficoltà della RB22, le voci sul ritiro di Verstappen e l'uscita di Ole Schack (con un cambiamento nell''atmosfera' della squadra citato come motivo della sua partenza), un quadro più complesso sta iniziando a delinearsi attorno al team.

Che sia una squadra in crisi o in transizione, è chiaro che sta emergendo una nuova Red Bull priva delle figure che hanno chiamato la squadra casa loro per quasi due decenni.

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Le principali partenze dalla Red Bull

La prima grande uscita dalla Red Bull è avvenuta nel 2023 con Rob Marshall che si è diretto alla McLaren. Newey, Wheatley e Will Courtenay hanno tutti seguito l'esempio nel 2024, prima che il team principal Horner fosse licenziato nel 2025. Ecco l'elenco completo e come sono avvenute queste uscite:

Rob Marshall

Nel maggio 2023, è stato annunciato che il capo dell'ingegneria Rob Marshall avrebbe lasciato la Red Bull per la McLaren dopo 17 anni con la squadra.

Marshall si unì per la prima volta alla Red Bull nel 2006 come capo progettista della squadra e lavorò al fianco di Newey per progettare le loro auto vincitrici di campionati.

Ora serve la McLaren come loro capo progettista dopo il suo trasferimento ufficiale.

Adrian Newey

Dopo un inizio tumultuoso della stagione 2024 per il team principal della Red Bull Horner, è stato poi annunciato che Adrian Newey avrebbe lasciato la squadra.

Newey ha supervisionato la progettazione delle auto della Red Bull da quando si è unito nel 2006, ma ha lasciato la squadra per cercare 'nuove sfide'.

Queste nuove sfide sono arrivate sotto forma di Aston Martin, dove ora non è solo il loro capo progettista, ma anche un azionista e team principal.

Adrian Newey left Red Bull for Aston Martin

Jonathan Wheatley

Nemmeno tre mesi dopo l'uscita di Newey, il direttore sportivo Jonathan Wheatley ha annunciato che anche lui avrebbe lasciato la Red Bull per guidare il nuovo progetto Audi F1.

Dopo 18 anni in Red Bull, Wheatley è passato al ruolo di team principal in Sauber/Audi - solo perché la squadra annunciasse la sua uscita da Audi a sole due gare dall'inizio della stagione 2026.

Will Courtenay

L'ex capo della strategia della Red Bull Will Courtenay ha annunciato che si sarebbe unito alla McLaren nel settembre 2024.

Courtenay è finalmente arrivato a Woking nel gennaio 2026 come loro direttore sportivo.

Several senior figures have left Red Bull

Christian Horner

Nonostante abbia trascorso gli ultimi 20 anni nel ruolo di team principal in Red Bull, Horner è stato licenziato nel luglio dello scorso anno.

Era stato un periodo difficile quello che ha preceduto la sua uscita, con il capo squadra accusato (e successivamente scagionato) di comportamento inappropriato da una collega nel 2024.

Il calo di prestazioni della Red Bull durante la stagione 2025 ha anche messo sotto pressione Horner, che è stato sostituito dall'ex capo della Racing Bulls Laurent Mekies.

Horner, ad oggi, non ha alcuna possibilità di tornare nel paddock della F1, sebbene Alpine sia ampiamente indicata per ingaggiare l'ex team principal della Red Bull.

Christian Horner was sacked by Red Bull in July 2025

Helmut Marko

Un'altra partenza shock è arrivata alla fine del 2025, quando è stato annunciato che il consulente Helmut Marko avrebbe lasciato la squadra.

Marko ha trascorso oltre 20 anni in Red Bull come consulente ed è stato responsabile del loro programma giovani piloti. L'austriaco ha contribuito a introdurre giovani talenti come Sebastian Vettel e Verstappen, con quest'ultimo che si riferiva a Marko come un 'secondo padre'.

Secondo il CEO della Red Bull Oliver Mintzlaff, Marko lo ha avvicinato ed ha espresso il desiderio di terminare il suo ruolo di consulente motorsport alla fine dell'anno.

Ole Schack

Un altro membro del team Red Bull che è stato con loro fin dal primo giorno, è stato il meccanico danese Ole Schack.

È stato riportato all'inizio di questo mese che il meccanico dell'anteriore di Verstappen avrebbe lasciato la squadra, nonostante avesse partecipato a ogni singolo Gran Premio con la Red Bull dal 2005.

L''atmosfera' in Red Bull è stata citata come motivo della sua partenza.

Gianpiero Lambiase

Ingegnere di pista di Verstappen da quando si è unito alla squadra nel 2016, GP è stato recentemente nominato capo delle operazioni di gara oltre ai suoi compiti di ingegnere di pista.

Ora si ritiene che si unirà alla McLaren per assistere il team principal Andrea Stella nel suo ruolo presso la scuderia di Woking.

Sarà Max Verstappen il prossimo a lasciare la Red Bull?

Con un tale numero di uscite di alto profilo, che indeboliscono gradualmente una struttura di supporto che ha permesso a Verstappen di vincere quattro titoli mondiali consecutivi, sorge la domanda: Max sarà il prossimo?

Qualsiasi potenziale uscita di Verstappen potrebbe avere meno a che fare con i cambiamenti in Red Bull, e più con le auto del 2026. Descritte dall'olandese come 'anti-gara', è stato riportato che Verstappen sta 'seriamente considerando' il ritiro dalla F1.

L'improvvisa uscita di Lambiase ha anche portato alcuni a supporre che ciò sia dovuto al fatto che la partenza di Verstappen dalla Red Bull e dalla F1 è imminente.

La Red Bull non ha commentato le notizie secondo cui Lambiase lascerà la squadra, né Verstappen ha annunciato un'uscita ufficiale dalla F1.

Esiste anche la possibilità che Verstappen possa semplicemente lasciare la Red Bull ma rimanere in F1 con una squadra diversa. Secondo quanto riferito, ha una clausola di uscita nel suo attuale contratto che diventerebbe attiva se si trovasse fuori dai primi due nella classifica del campionato entro la pausa estiva. Attualmente l'olandese è nono.

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Scritto da Sheona Mountford - F1 Journalist Sheona Mountford is a motorsport journalist specialising in F1. As a writer and contributor, she covers a wide range of motorsport series from F1 to F1 Academy, responsible for breaking news, live race coverage and in depth analysis of the sport and the culture around it. Visualizza la biografia completa

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