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Kimi Antonelli, George Russell and Lewis Hamilton looking serious at the 2026 Chinese Grand Prix

George Russell di fronte a una nuova minaccia Lewis Hamilton in Mercedes

Kimi Antonelli, George Russell and Lewis Hamilton looking serious at the 2026 Chinese Grand Prix — Foto: © IMAGO

George Russell di fronte a una nuova minaccia Lewis Hamilton in Mercedes

Proprio quando Russell pensava di essersi liberato di Hamilton

Scritto originariamente da Kerry Violet. Questa versione è una traduzione.

Una nuova minaccia si è presentata alle possibilità di titolo F1 2026 di George Russell proprio mentre il britannico sperava di prendere il suo posto come pilota numero 1 in Mercedes.

In vista del Gran Premio d'Australia di apertura della stagione il mese scorso, Russell riusciva a malapena a nascondere la sua eccitazione per il fatto che la Mercedes sembrava avergli finalmente costruito una vettura in grado di lottare per il campionato.

La W17 ha permesso al 28enne di guidare la classifica piloti dopo la prima gara dell'anno a Melbourne, con le Frecce d'Argento che hanno poi dimostrato il loro dominio conquistando sia la sprint che la vittoria nel gran premio principale anche nel secondo appuntamento in Cina.

Mentre Russell saliva sul gradino più alto del podio dopo la sprint di Shanghai, è stato il suo compagno di squadra diciannovenne Kimi Antonelli a brillare quel fine settimana, facendo la storia come il più giovane poleman di un gran premio prima di conquistare la sua prima vittoria nell'evento completo.

Chiaramente euforico dopo la sua prima vittoria in un gran premio di F1, Antonelli ha poi ottenuto una vittoria successiva vincendo il GP del Giappone, dove le crepe hanno iniziato a mostrarsi nella fredda facciata di Russell.

A onor del vero, il britannico ha avuto un problema tecnico in qualifica a Suzuka, e un errore di setup da parte della Mercedes lo ha penalizzato, ma la sua reazione emotiva nel vedere Antonelli guidare il gruppo al traguardo ha dimostrato che non è cieco al fatto che l'adolescente potrebbe ostacolare le sue speranze di titolo inaugurale.

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Brundle: Russell 'ha perso la testa' in Giappone

Antonelli è ancora lontano dalla perfezione e, dato che è solo al suo secondo anno nell'apice del motorsport, ha molto da imparare.

Ma ha il vantaggio in vista della pausa forzata di cinque settimane, diventando il pilota più giovane della storia a guidare il campionato di F1.

Nell'ultimo episodio di The F1 Show dopo il GP del Giappone, Natalie Pinkham, David Croft e Martin Brundle hanno valutato quanto Antonelli sia una minaccia per la campagna 2026 di Russell.

Antonelli ha vinto più gran premi di Russell nelle prime gare della campagna 2026, con Brundle che ha sottolineato quanto sia sfortunato il tempismo per il britannico, che era appena riuscito a liberarsi di un sette volte campione come compagno di squadra.

"Se fossi George, sarei più preoccupato dopo tre gare di quanto lo fossi all'inizio della stagione," ha detto Brundle.

"George ha fatto tutta quella gavetta alla Williams e ha passato lì un anno o due in più. Va in Mercedes proprio quando hanno smesso di dominare e deve tollerare tutto questo. Ora, sembra che abbiano una macchina da campionato e diresti che George ha il sopravvento e all'improvviso deve guardare dall'altra parte del garage e pensare: 'un momento, questo non è affatto certo. Devo ancora battere questo adolescente.'"

Tornando alla minaccia di Antonelli e a come Russell debba affrontare la sfida di battere il suo compagno di squadra per il resto della stagione, Brundle ha poi aggiunto: "Penso che George fosse frustrato, ha perso un po' la testa. Aveva quella gara [GP del Giappone] sotto controllo, credo, nel senso che probabilmente avrebbe superato Piastri più tardi."

"Quindi, tutto sommato, sì, ha bisogno di un reset su questo. Va a Miami nove punti dietro il suo compagno di squadra."

"Sono tempi difficili per George e deve trattare Kimi Antonelli proprio come se fosse Lewis Hamilton al suo apice e una minaccia per il campionato."

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