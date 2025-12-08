F1 Kimi Antonelli Oggi: Pedro de la Rosa lo mette alla pari con Norris; Verstappen dà il suo giudizio

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 8° dicembre 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli è arrivato in Formula 1 con grandi aspettative, essendo paragonato ad alcuni dei migliori talenti della storia. LEGGI DI PIÙ

En queste ultime settimane si è scatenata una forte polemica intorno a Kimi Antonelli, dopo che Lando Norris lo ha sorpassato durante la penultima svolta in Qatar, portandogli via due punti decisivi che si sono rivelati determinanti per la conquista del titolo. LEGGI DI PIÙ

Secondo Pedro De la Rosa, ambasciatore di Aston Martin e analista per DAZN, la stagione di Andrea Kimi Antonelli si è rivelata deludente. LEGGI DI PIÙ

Secondo Pedro De la Rosa, Kimi Antonelli è stato sopravvalutato nella Formula 1 e non appare destinato a diventare il nuovo Max Verstappen o Fernando Alonso. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: la reazione INASPETTATA della Mercedes allo scontro con la Red Bull. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli oggi: Mercedes abbassa le aspettative con l'italiano. LEGGI DI PIÙ

