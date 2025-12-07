Antonelli e il paragone con Alonso e Verstappen che lo fa apparire MOLTO CATTIVO
Secondo Pedro De la Rosa, Kimi Antonelli è stato sopravvalutato nella Formula 1 e non appare destinato a diventare il nuovo Max Verstappen o Fernando Alonso.
Le impressioni sono contrastanti tra gli addetti ai lavori dopo la prima stagione del novellino della Mercedes in F1.
Al termine della gara, De la Rosa ha confrontato le prestazioni dell’italiano con quelle di Alonso e Verstappen nelle loro stagioni d’esordio, sottolineando che, pur avendo mostrato qualche scintilla nelle ultime corse, Antonelli non ha avuto lo stesso impatto dei due campioni, che disponevano di meno esperienza e chilometri alle spalle.
Perché Kimi Antonelli è definito il "Nuovo Max Verstappen"?
Nato nel 2006, Kimi Antonelli vanta un solido background motoristico: suo padre, Marco, era pilota e gestiva l’AKM Motorsport, team attivo nel Campionato italiano di F4. Ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nel mondo dei kart, distinguendosi ben presto e vincendo la finale internazionale di EasyKart due anni dopo. In seguito, Antonelli ha affinato le sue doti nelle competizioni WSK, culminando nel 2018 con il titolo della WSK Champions Cup 60 Mini e la vittoria nella finale internazionale della Copa ROK.
Nell’anno successivo, il giovane pilota ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, registrando perfino un quinto posto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Questi risultati straordinari hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, il responsabile della Mercedes, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021, Antonelli ha fatto il salto ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti, dove ha conquistato due vittorie e si è piazzato terzo nella classifica generale.
L’anno successivo, l’italiano ha dominato la scena della F4 italiana, vincendo il campionato con ben 13 trionfi e pole position in quasi tutte le gare, e ha replicato il successo nella ADAC F4, ottenendo il titolo grazie a nove vittorie e 12 podi. Questi risultati lo hanno portato ad approdare nella Formula 1, condividendo il palco con nomi di spicco come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, alimentando il dibattito sul suo potenziale futuro nella massima serie automobilistica mondiale.
