Mercedes abbassa le aspettative su Kimi Antonelli

La Mercedes ha abbassato le aspettative per Andrea "Kimi" Antonelli per la stagione 2026 di Formula 1.

Il team principal Toto Wolff ha risposto onestamente in un'intervista sulla possibilità che il pilota italiano gareggi per il Campionato del Mondo la prossima stagione.

"Non voglio mettergli ulteriore pressione. Se avessimo una buona power unit, anche altre tre squadre potrebbero farlo. Penso che George, nella sua forma attuale, sia il compagno di squadra più forte che si possa avere, forse insieme a Max. Ed è per questo che non ci aspettavamo niente del genere", ha detto.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

