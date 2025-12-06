La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull

La Mercedes ha rilasciato una dichiarazione inaspettata in merito alla collisione tra Kimi Antonelli e la Red Bull di Yuki Tsunoda durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.

SkySports ha chiesto al team principal Toto Wolff informazioni sull'incidente in pit lane che ha coinvolto il suo pilota italiano, e la sua risposta è stata quella che pochi si aspettavano.

"Siamo dispiaciuti per Yuki, abbiamo danneggiato una delle parti migliori della sua vettura, è stato un nostro errore", ha commentato il team principal.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

