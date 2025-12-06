close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull

La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull

Gianluca Cosentino
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

La Mercedes ha rilasciato una dichiarazione inaspettata in merito alla collisione tra Kimi Antonelli e la Red Bull di Yuki Tsunoda durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.

SkySports ha chiesto al team principal Toto Wolff informazioni sull'incidente in pit lane che ha coinvolto il suo pilota italiano, e la sua risposta è stata quella che pochi si aspettavano.

"Siamo dispiaciuti per Yuki, abbiamo danneggiato una delle parti migliori della sua vettura, è stato un nostro errore", ha commentato il team principal.

Correlato: Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP
GP di Abu Dhabi

Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP

  • Oggi 16:11
La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull
Mercedes

La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull

  • 21 minuti fa
Lewis Hamilton ammette di aver ROVINATO le sue qualifiche con la Ferrari
Ferrari

Lewis Hamilton ammette di aver ROVINATO le sue qualifiche con la Ferrari

  • 51 minuti fa
Il NUOVO DOLOROSO messaggio di Carlos Sainz alla Ferrari
Ferrari

Il NUOVO DOLOROSO messaggio di Carlos Sainz alla Ferrari

  • 1 ora fa
Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse
GP di Abu Dhabi

Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse

  • 1 ora fa
Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi
GP di Abu Dhabi

Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi

  • Oggi 12:30
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre
 Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

  • 2 dicembre
 Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina

Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina

  • 3 dicembre
 Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi

Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi

  • Ieri 17:14

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play