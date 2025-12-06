Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse
Max Verstappen ha dominato la sessione di qualifiche ad Abu Dhabi, conquistando una pole position mozzafiato davanti a Lando Norris in un weekend che si preannuncia decisivo per la corsa al titolo in Formula 1.
Il pilota olandese ha brillato nella Q3, superando ogni record settore per settore, mentre Norris e Oscar Piastri si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il terzo posto. In un primo momento sembrava che George Russell potesse contendersi la pole, ma alla fine si è ritrovato al quarto posto in griglia.
Lewis Hamilton è poi tornato a non superare la prima eliminatoria della sessione di qualifiche 2025, finendo insieme ad Alpine e Nico Hulkenberg tra i cinque ultimi a seguito di un incidente nella curva 9 ad alta velocità, avvenuto sabato durante la FP3.
Con umiltà, il pilota ha prontamente inviato un messaggio di scuse al suo team tramite radio, commentando: "Sempre, amico. Mi dispiace tantissimo."
GP di Abu Dhabi 2025: Griglia di partenza
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Charles Leclerc
|6
|Fernando Alonso
|7
|Gabriel Bortoleto
|8
|Esteban Ocon
|9
|Isack Hadjar
|10
|Yuki Tsunoda
|11
|Oliver Bearman
|12
|Carlos Sainz
|13
|Liam Lawson
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Lance Stroll
|16
|Lewis Hamilton
|17
|Alex Albon
|18
|Nico Hulkenberg
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
Correlato: Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP
Cosa è successo nella FP2 del GP di Abu Dhabi?
Nel corso della FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi, Lando Norris ha nuovamente superato Max Verstappen in un weekend destinato a definire il Campionato Mondiale 2025. Il team McLaren ha avuto la meglio sulla Red Bull di ben 0,363 secondi, posizionandosi davanti a George Russell, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.
Nel restante Top 10 si sono poi piazzati Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Kimi Antonelli. Oscar Piastri, anch'egli in corsa per il Mondiale 2025, ha chiuso all’undicesimo posto, dopo aver saltato la FP1, mentre Carlos Sainz si è classificato tredicesimo davanti a Lewis Hamilton e Franco Colapinto ha battuto Pierre Gasly.
GP di Abu Dhabi 2025: FP2
|Posizione
|Pilota
|1
|Lando Norris
|2
|Max Verstappen
|3
|George Russell
|4
|Oliver Bearman
|5
|Nico Hulkenberg
|6
|Gabriel Bortoleto
|7
|Isack Hadjar
|8
|Charles Leclerc
|9
|Fernando Alonso
|10
|Kimi Antonelli
|11
|Oscar Piastri
|12
|Lance Stroll
|13
|Carlos Sainz
|14
|Lewis Hamilton
|15
|Alex Albon
|16
|Esteban Ocon
|17
|Yuki Tsunoda
|18
|Liam Lawson
|19
|Franco Colapinto
|20
|Pierre Gasly
