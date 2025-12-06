Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse

Max Verstappen ha dominato la sessione di qualifiche ad Abu Dhabi, conquistando una pole position mozzafiato davanti a Lando Norris in un weekend che si preannuncia decisivo per la corsa al titolo in Formula 1.

Il pilota olandese ha brillato nella Q3, superando ogni record settore per settore, mentre Norris e Oscar Piastri si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il terzo posto. In un primo momento sembrava che George Russell potesse contendersi la pole, ma alla fine si è ritrovato al quarto posto in griglia.

Lewis Hamilton è poi tornato a non superare la prima eliminatoria della sessione di qualifiche 2025, finendo insieme ad Alpine e Nico Hulkenberg tra i cinque ultimi a seguito di un incidente nella curva 9 ad alta velocità, avvenuto sabato durante la FP3.

Con umiltà, il pilota ha prontamente inviato un messaggio di scuse al suo team tramite radio, commentando: "Sempre, amico. Mi dispiace tantissimo."

GP di Abu Dhabi 2025: Griglia di partenza

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Gabriel Bortoleto 8 Esteban Ocon 9 Isack Hadjar 10 Yuki Tsunoda 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Liam Lawson 14 Kimi Antonelli 15 Lance Stroll 16 Lewis Hamilton 17 Alex Albon 18 Nico Hulkenberg 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Cosa è successo nella FP2 del GP di Abu Dhabi?

Nel corso della FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi, Lando Norris ha nuovamente superato Max Verstappen in un weekend destinato a definire il Campionato Mondiale 2025. Il team McLaren ha avuto la meglio sulla Red Bull di ben 0,363 secondi, posizionandosi davanti a George Russell, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

Nel restante Top 10 si sono poi piazzati Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Kimi Antonelli. Oscar Piastri, anch'egli in corsa per il Mondiale 2025, ha chiuso all’undicesimo posto, dopo aver saltato la FP1, mentre Carlos Sainz si è classificato tredicesimo davanti a Lewis Hamilton e Franco Colapinto ha battuto Pierre Gasly.

GP di Abu Dhabi 2025: FP2

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Max Verstappen 3 George Russell 4 Oliver Bearman 5 Nico Hulkenberg 6 Gabriel Bortoleto 7 Isack Hadjar 8 Charles Leclerc 9 Fernando Alonso 10 Kimi Antonelli 11 Oscar Piastri 12 Lance Stroll 13 Carlos Sainz 14 Lewis Hamilton 15 Alex Albon 16 Esteban Ocon 17 Yuki Tsunoda 18 Liam Lawson 19 Franco Colapinto 20 Pierre Gasly

