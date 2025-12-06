close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse

Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse

Gianluca Cosentino
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Max Verstappen ha dominato la sessione di qualifiche ad Abu Dhabi, conquistando una pole position mozzafiato davanti a Lando Norris in un weekend che si preannuncia decisivo per la corsa al titolo in Formula 1.

Il pilota olandese ha brillato nella Q3, superando ogni record settore per settore, mentre Norris e Oscar Piastri si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il terzo posto. In un primo momento sembrava che George Russell potesse contendersi la pole, ma alla fine si è ritrovato al quarto posto in griglia.

Lewis Hamilton è poi tornato a non superare la prima eliminatoria della sessione di qualifiche 2025, finendo insieme ad Alpine e Nico Hulkenberg tra i cinque ultimi a seguito di un incidente nella curva 9 ad alta velocità, avvenuto sabato durante la FP3.

Con umiltà, il pilota ha prontamente inviato un messaggio di scuse al suo team tramite radio, commentando: "Sempre, amico. Mi dispiace tantissimo."

GP di Abu Dhabi 2025: Griglia di partenza

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4George Russell
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Gabriel Bortoleto
8Esteban Ocon
9Isack Hadjar
10Yuki Tsunoda
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Liam Lawson
14Kimi Antonelli
15Lance Stroll
16Lewis Hamilton
17Alex Albon
18Nico Hulkenberg
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Correlato: Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP

Cosa è successo nella FP2 del GP di Abu Dhabi?

Nel corso della FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi, Lando Norris ha nuovamente superato Max Verstappen in un weekend destinato a definire il Campionato Mondiale 2025. Il team McLaren ha avuto la meglio sulla Red Bull di ben 0,363 secondi, posizionandosi davanti a George Russell, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

Nel restante Top 10 si sono poi piazzati Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Kimi Antonelli. Oscar Piastri, anch'egli in corsa per il Mondiale 2025, ha chiuso all’undicesimo posto, dopo aver saltato la FP1, mentre Carlos Sainz si è classificato tredicesimo davanti a Lewis Hamilton e Franco Colapinto ha battuto Pierre Gasly.

GP di Abu Dhabi 2025: FP2

Posizione Pilota
1 Lando Norris
2Max Verstappen
3George Russell
4Oliver Bearman
5Nico Hulkenberg
6Gabriel Bortoleto
7Isack Hadjar
8Charles Leclerc
9Fernando Alonso
10Kimi Antonelli
11Oscar Piastri
12Lance Stroll
13Carlos Sainz
14Lewis Hamilton
15Alex Albon
16Esteban Ocon
17Yuki Tsunoda
18Liam Lawson
19Franco Colapinto
20Pierre Gasly

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Correlato

Formula 1

Latest News

Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP
GP di Abu Dhabi

Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP

  • Oggi 16:11
La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull
Mercedes

La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull

  • 21 minuti fa
Lewis Hamilton ammette di aver ROVINATO le sue qualifiche con la Ferrari
Ferrari

Lewis Hamilton ammette di aver ROVINATO le sue qualifiche con la Ferrari

  • 51 minuti fa
Il NUOVO DOLOROSO messaggio di Carlos Sainz alla Ferrari
Ferrari

Il NUOVO DOLOROSO messaggio di Carlos Sainz alla Ferrari

  • 1 ora fa
Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse
GP di Abu Dhabi

Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse

  • 1 ora fa
Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi
GP di Abu Dhabi

Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi

  • Oggi 12:30
Più notizie

Molto letto

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas

  • 25 novembre
 Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas

  • 25 novembre
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre
 Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

  • 2 dicembre
 Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina

Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina

  • 3 dicembre
 Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi

Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi

  • Ieri 17:14

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play