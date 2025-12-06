Max Verstappen ha conquistato la pole position al Gran Premio di Abu Dhabi, accorciando le distanze per il titolo mondiale.

Il quattro volte campione del mondo ha superato i piloti della McLaren, battendo Lando Norris di soli 0,201 secondi in una gara di alta tensione per il Campionato del Mondo, mentre George Russell si è classificato quarto, davanti a Charles Leclerc e Fernando Alonso.

Nel resto del Top 10 si sono distinti Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. Nella Q2 si sono registrate ulteriori sorprese: Carlos Sainz e Kimi Antonelli sono risultati tra i piloti eliminati, insieme a Oliver Bearman, Liam Lawson e Lance Stroll.

Durante la Q1, invece, Lewis Hamilton non è riuscito a superare la prova a causa di un grave incidente avvenuto durante la FP3. Anche Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Alex Albon hanno visto la loro corsa interrotta, concluse così la sessione di qualifiche.

GP di Abu Dhabi 2025: Qualifiche

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Gabriel Bortoleto 8 Esteban Ocon 9 Isack Hadjar 10 Yuki Tsunoda 11 Oliver Bearman 12 Carlos Sainz 13 Liam Lawson 14 Kimi Antonelli 15 Lance Stroll 16 Lewis Hamilton 17 Alex Albon 18 Nico Hulkenberg 19 Pierre Gasly 20 Franco Colapinto

Cosa è successo durante la FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi?

La FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi si è conclusa con differenze minime tra Max Verstappen e Lando Norris, mentre Fernando Alonso ha fatto una sorprendente prestazione, posizionandosi davanti a un pilota della McLaren. George Russell ha registrato il giro più veloce del terzo allenamento con un tempo di 1:23.334, superando Norris per soli 0,004 secondi. Alonso ha ottenuto un notevole quarto posto, terminando davanti a Oscar Piastri, Esteban Ocon e Oliver Bearman.

Charles Leclerc si è assicurato il settimo posto, con Kimi Antonelli e Alex Albon che hanno completato il Top 10. Carlos Sainz ha concluso al dodicesimo posto, mentre Lewis Hamilton ha subito un grave incidente che ha determinato l'arretramento della sessione con la bandiera rossa. Infine, Franco Colapinto si è classificato al 19° posto, superando il pilota della Red Bull, Yuki Tsunoda.

GP di Abu Dhabi 2025: FP3

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Lando Norris 3 Max Verstappen 4 Fernando Alonso 5 Oscar Piastri 6 Esteban Ocon 7 Oliver Bearman 8 Charles Leclerc 9 Kimi Antonelli 10 Alex Albon 11 Gabriel Bortoleto 12 Carlos Sainz 13 Nico Hulkenberg 14 Lance Stroll 15 Liam Lawson 16 Isack Hadjar 17 Pierre Gasly 18 Lewis Hamilton 19 Franco Colapinto 20 Yuki Tsunoda

