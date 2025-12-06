Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP
Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP
Max Verstappen ha conquistato la pole position al Gran Premio di Abu Dhabi, accorciando le distanze per il titolo mondiale.
Il quattro volte campione del mondo ha superato i piloti della McLaren, battendo Lando Norris di soli 0,201 secondi in una gara di alta tensione per il Campionato del Mondo, mentre George Russell si è classificato quarto, davanti a Charles Leclerc e Fernando Alonso.
Nel resto del Top 10 si sono distinti Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. Nella Q2 si sono registrate ulteriori sorprese: Carlos Sainz e Kimi Antonelli sono risultati tra i piloti eliminati, insieme a Oliver Bearman, Liam Lawson e Lance Stroll.
Durante la Q1, invece, Lewis Hamilton non è riuscito a superare la prova a causa di un grave incidente avvenuto durante la FP3. Anche Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Alex Albon hanno visto la loro corsa interrotta, concluse così la sessione di qualifiche.
GP di Abu Dhabi 2025: Qualifiche
|Posizione
|Pilota
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Charles Leclerc
|6
|Fernando Alonso
|7
|Gabriel Bortoleto
|8
|Esteban Ocon
|9
|Isack Hadjar
|10
|Yuki Tsunoda
|11
|Oliver Bearman
|12
|Carlos Sainz
|13
|Liam Lawson
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Lance Stroll
|16
|Lewis Hamilton
|17
|Alex Albon
|18
|Nico Hulkenberg
|19
|Pierre Gasly
|20
|Franco Colapinto
Correlato: Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi
Cosa è successo durante la FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi?
La FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi si è conclusa con differenze minime tra Max Verstappen e Lando Norris, mentre Fernando Alonso ha fatto una sorprendente prestazione, posizionandosi davanti a un pilota della McLaren. George Russell ha registrato il giro più veloce del terzo allenamento con un tempo di 1:23.334, superando Norris per soli 0,004 secondi. Alonso ha ottenuto un notevole quarto posto, terminando davanti a Oscar Piastri, Esteban Ocon e Oliver Bearman.
Charles Leclerc si è assicurato il settimo posto, con Kimi Antonelli e Alex Albon che hanno completato il Top 10. Carlos Sainz ha concluso al dodicesimo posto, mentre Lewis Hamilton ha subito un grave incidente che ha determinato l'arretramento della sessione con la bandiera rossa. Infine, Franco Colapinto si è classificato al 19° posto, superando il pilota della Red Bull, Yuki Tsunoda.
GP di Abu Dhabi 2025: FP3
|Posizione
|Pilota
|1
|George Russell
|2
|Lando Norris
|3
|Max Verstappen
|4
|Fernando Alonso
|5
|Oscar Piastri
|6
|Esteban Ocon
|7
|Oliver Bearman
|8
|Charles Leclerc
|9
|Kimi Antonelli
|10
|Alex Albon
|11
|Gabriel Bortoleto
|12
|Carlos Sainz
|13
|Nico Hulkenberg
|14
|Lance Stroll
|15
|Liam Lawson
|16
|Isack Hadjar
|17
|Pierre Gasly
|18
|Lewis Hamilton
|19
|Franco Colapinto
|20
|Yuki Tsunoda
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP
- Oggi 16:11
La reazione inaspettata della Mercedes all'incidente di Antonelli con la Red Bull
- 20 minuti fa
Lewis Hamilton ammette di aver ROVINATO le sue qualifiche con la Ferrari
- 50 minuti fa
Il NUOVO DOLOROSO messaggio di Carlos Sainz alla Ferrari
- 1 ora fa
Griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, penalità incluse
- 1 ora fa
Hamilton e Antonelli cadono; Leclerc non fa progressi nelle FP3 del GP di Abu Dhabi
- Oggi 12:30
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre
Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina
- 3 dicembre
Orari e canali TV per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi
- Ieri 17:14