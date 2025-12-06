close global

﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen conquista pole e si avvicina al titolo; Miracolo di Leclerc nelle qualifiche del Abu Dhabi GP

Gianluca Cosentino
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Max Verstappen ha conquistato la pole position al Gran Premio di Abu Dhabi, accorciando le distanze per il titolo mondiale.

Il quattro volte campione del mondo ha superato i piloti della McLaren, battendo Lando Norris di soli 0,201 secondi in una gara di alta tensione per il Campionato del Mondo, mentre George Russell si è classificato quarto, davanti a Charles Leclerc e Fernando Alonso.

Nel resto del Top 10 si sono distinti Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. Nella Q2 si sono registrate ulteriori sorprese: Carlos Sainz e Kimi Antonelli sono risultati tra i piloti eliminati, insieme a Oliver Bearman, Liam Lawson e Lance Stroll.

Durante la Q1, invece, Lewis Hamilton non è riuscito a superare la prova a causa di un grave incidente avvenuto durante la FP3. Anche Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Alex Albon hanno visto la loro corsa interrotta, concluse così la sessione di qualifiche.

GP di Abu Dhabi 2025: Qualifiche

Posizione Pilota
1Max Verstappen
2Lando Norris
3Oscar Piastri
4George Russell
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Gabriel Bortoleto
8Esteban Ocon
9Isack Hadjar
10Yuki Tsunoda
11Oliver Bearman
12Carlos Sainz
13Liam Lawson
14Kimi Antonelli
15Lance Stroll
16Lewis Hamilton
17Alex Albon
18Nico Hulkenberg
19Pierre Gasly
20Franco Colapinto

Cosa è successo durante la FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi?

La FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi si è conclusa con differenze minime tra Max Verstappen e Lando Norris, mentre Fernando Alonso ha fatto una sorprendente prestazione, posizionandosi davanti a un pilota della McLaren. George Russell ha registrato il giro più veloce del terzo allenamento con un tempo di 1:23.334, superando Norris per soli 0,004 secondi. Alonso ha ottenuto un notevole quarto posto, terminando davanti a Oscar Piastri, Esteban Ocon e Oliver Bearman.

Charles Leclerc si è assicurato il settimo posto, con Kimi Antonelli e Alex Albon che hanno completato il Top 10. Carlos Sainz ha concluso al dodicesimo posto, mentre Lewis Hamilton ha subito un grave incidente che ha determinato l'arretramento della sessione con la bandiera rossa. Infine, Franco Colapinto si è classificato al 19° posto, superando il pilota della Red Bull, Yuki Tsunoda.

GP di Abu Dhabi 2025: FP3

Posizione Pilota
1George Russell
2Lando Norris
3Max Verstappen
4Fernando Alonso
5Oscar Piastri
6Esteban Ocon
7Oliver Bearman
8Charles Leclerc
9Kimi Antonelli
10Alex Albon
11Gabriel Bortoleto
12Carlos Sainz
13Nico Hulkenberg
14Lance Stroll
15Liam Lawson
16Isack Hadjar
17Pierre Gasly
18Lewis Hamilton
19Franco Colapinto
20Yuki Tsunoda

