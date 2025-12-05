Lando Norris ha dominato la classifica dei tempi nella prima sessione di prove libere del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, battendo Max Verstappen.

La McLaren ha chiuso al primo posto nelle FP1, con un vantaggio di soli 0,008 secondi. I contendenti al titolo Charles Leclerc e Kimi Antonelli lo hanno seguito.

Nico Hulkenberg ha concluso al quinto posto, davanti a George Russell, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Franco Colapinto. Patricio O'Ward, alla guida della vettura di Oscar Piastri, ha preceduto i debuttanti di Ferrari, Red Bull e Aston Martin.

GP di Abu Dhabi 2025: FP1

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Max Verstappen 3 Charles Leclerc 4 Kimi Antonelli 5 Nico Hulkenberg 6 George Russell 7 Gabriel Bortoleto 8 Oliver Bearman 9 Carlos Sainz 10 Franco Colapinto 11 Ryo Hirakawa 12 Isack Hadjar 13 Paul Aron 14 Pato O'Ward 15 Arvind Lindblad 16 Arthur Leclerc 17 Ayumu Iwasa 18 Luke Browning 19 Jack Crawford 20 Cian Shields

Come sta andando il Campionato Piloti prima del GP di Abu Dhabi?

Il Gran Premio del Qatar ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato di poter ancora aggiudicarsi il campionato piloti, soprattutto grazie alla disastrosa prestazione della McLaren.

La domenica al circuito di Lusail è iniziata con una serie di incidenti, che hanno rapidamente costretto l'ingresso di due safety car. I piloti spagnoli hanno avuto un'ottima giornata, con Alonso in ottima forma, ma Sainz che si è assicurato un podio epico.

La gara della Ferrari è stata un vero disastro, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non sono riusciti a competere con i primi in griglia. Per quanto riguarda Franco Colapinto, purtroppo, nonostante abbia continuato a chiudere in bellezza, non è ancora riuscito a conquistare un solo punto. La grande vittoria è stata della Mercedes con un 5-6° posto, mentre Kimi Antonelli ha preceduto George Russell.

