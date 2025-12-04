close global

Programmi TV e canali in diretta per il GP di Abu Dhabi

Alessandro Lombardo
Gli allenamenti di Formula 1 partiranno per l’ultima volta questa stagione venerdì 5 dicembre in vista del Gran Premio della stagione 2025 ad Abu Dhabi.

Il circuito Yas Marina sarà l’ultima occasione per Lewis Hamilton, che in Ferrari cercherà di silenziare i critici, per Andrea Kimi Antonelli, destinato a confermarsi come la grande sorpresa dell’anno, e per Carlos Sainz, che continuerà ad esporre il suo andamento in crescita con Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, invece, tenteranno di chiudere in modo dignitoso un anno difficile, nonostante le imprese spettacolari del pilota spagnolo.

Ecco tutto ciò che devi sapere per venerdì riguardo agli orari e ai canali televisivi disponibili in America Latina, in Spagna, in Italia e negli Stati Uniti.

Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 5 dicembre 2025

Iniziamo il venerdì in America con la prima sessione di prove libere. Di seguito l’orario di inizio: Stati Uniti (ora Pacifico): 01:30 hrs Messico: 03:30 hrs Stati Uniti (ora Centrale): 03:30 hrs Colombia: 04:30 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 04:30 hrs Argentina: 06:30 hrs Spagna e Italia: 10:30 hrs

Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 5 dicembre 2025

Proseguiamo con la seconda sessione di allenamenti: Stati Uniti (ora Pacifico): 05:00 hrs Messico: 07:00 hrs Stati Uniti (ora Centrale): 07:00 hrs Colombia: 08:00 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 08:00 hrs Argentina: 10:00 hrs Spagna e Italia: 14:00 hrs

Come vedere in diretta gli allenamenti di F1 in TV

Le seguenti emittenti hanno acquisito i diritti per trasmettere la Formula 1 direttamente da Austin: controlla la programmazione locale. Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Sky Sports, Izzi Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

