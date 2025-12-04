Programmi TV e canali in diretta per il GP di Abu Dhabi
Programmi TV e canali in diretta per il GP di Abu Dhabi
Gli allenamenti di Formula 1 partiranno per l’ultima volta questa stagione venerdì 5 dicembre in vista del Gran Premio della stagione 2025 ad Abu Dhabi.
Il circuito Yas Marina sarà l’ultima occasione per Lewis Hamilton, che in Ferrari cercherà di silenziare i critici, per Andrea Kimi Antonelli, destinato a confermarsi come la grande sorpresa dell’anno, e per Carlos Sainz, che continuerà ad esporre il suo andamento in crescita con Williams.
Aston Martin e Fernando Alonso, invece, tenteranno di chiudere in modo dignitoso un anno difficile, nonostante le imprese spettacolari del pilota spagnolo.
Ecco tutto ciò che devi sapere per venerdì riguardo agli orari e ai canali televisivi disponibili in America Latina, in Spagna, in Italia e negli Stati Uniti.
Correlato: UFFICIALE: Ferrari blinda il team con un ACCORDO TOP appena annunciato!
Prove libere 1 (FP1) - Venerdì 5 dicembre 2025
Iniziamo il venerdì in America con la prima sessione di prove libere. Di seguito l’orario di inizio: Stati Uniti (ora Pacifico): 01:30 hrs Messico: 03:30 hrs Stati Uniti (ora Centrale): 03:30 hrs Colombia: 04:30 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 04:30 hrs Argentina: 06:30 hrs Spagna e Italia: 10:30 hrs
Prove libere 2 (FP2) - Venerdì 5 dicembre 2025
Proseguiamo con la seconda sessione di allenamenti: Stati Uniti (ora Pacifico): 05:00 hrs Messico: 07:00 hrs Stati Uniti (ora Centrale): 07:00 hrs Colombia: 08:00 hrs Stati Uniti (ora dell’Est): 08:00 hrs Argentina: 10:00 hrs Spagna e Italia: 14:00 hrs
Come vedere in diretta gli allenamenti di F1 in TV
Le seguenti emittenti hanno acquisito i diritti per trasmettere la Formula 1 direttamente da Austin: controlla la programmazione locale. Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Sky Sports, Izzi Colombia: Disney+ Argentina: Disney+
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton è orgoglioso e sottolinea l'UNICA cosa in cui eccelle oggi in F1.
- 33 minuti fa
Programmi TV e canali in diretta per il GP di Abu Dhabi
- 1 ora fa
Ferrari Notizie Oggi: Hamilton sostituito; Annunciano nuovo contratto; Si lamenta della stampa
- Ieri 23:00
F1 Oggi: Ferrari ha danneggiato Lewis Hamilton; Helmut Marko fa qualcosa di molto insolito con Kimi Antonelli
- Ieri 22:00
Antonelli Notizie Oggi: Marko provocato; Mercedes risponde alla Red Bull; Mercedes derubata
- Ieri 21:00
Guai per Antonelli? Mercedes annuncia ULTIMA ORA: rapina nella sua sede
- Ieri 20:00
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre
Previsioni meteo per il GP di Abu Dhabi; ultime da Yas Marina
- Ieri 12:00
UFFICIALE: Lewis Hamilton fa un annuncio SPETTACOLARE per Las Vegas
- 19 novembre