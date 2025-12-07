Aston Martin dubita delle reali capacità di Antonelli in F1

Secondo Pedro De la Rosa, ambasciatore di Aston Martin e analista per DAZN, la stagione di Andrea Kimi Antonelli si è rivelata deludente. Con la conclusione del debutto Mercedes in Formula 1, gli esperti hanno espresso pareri contrastanti sul rendimento del pilota italiano. Al termine della gara, De la Rosa ha confrontato le prestazioni di Antonelli con quelle di George Russell, sottolineando che, mentre Russell ha concluso una stagione spettacolare, la differenza tra i due è risultata notevole.

Confrontando piloti della stessa scuderia, De la Rosa ha evidenziato come la stagione di Russell sia stata un trionfo, lasciando in evidenza le lacune di Antonelli. Queste osservazioni hanno alimentato il dibattito tra gli addetti ai lavori, invitando il giovane talento a migliorare per essere al livello dei suoi colleghi più affermati.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia fortemente legata al mondo delle corse. Suo padre, Marco, ex pilota e fondatore dell’AKM Motorsport, ha contribuito a creare le basi per una carriera promettente nel Campionato Italiano di F4. Fin da bambino, a soli sette anni, Kimi ha mostrato un talento straordinario, vincendo la Gran Final Internazionale EasyKart appena due anni dopo il suo esordio sui kart.

Negli anni seguenti, Antonelli ha perfezionato le proprie capacità nelle competizioni WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e quella della Copa ROK internazionale. L’anno successivo, ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, concludendo addirittura al quinto posto nella sua prima apparizione al Campionato Mondiale FIA. Questi straordinari risultati hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, il direttore della Mercedes, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021, Kimi ha affrontato la sfida dei monoposto partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. In patria ha raccolto importanti podi, ma è stato nei campionati degli Emirati a emergere veramente, ottenendo due vittorie e classificandosi al terzo posto in classifica generale. L’anno seguente, in F4 italiana, ha dominato il campionato conquistando 13 vittorie e numerose pole position, replicando il successo anche nella serie ADAC F4 con nove trionfi e 12 podi.

Questi risultati eccezionali lo hanno portato ad approdare in Formula 1, affiancandosi a nomi di spicco come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Il sostegno ricevuto da figure del calibro di Hamilton e il riconoscimento del bicampione del mondo Fernando Alonso testimoniano le grandi aspettative riposte in questo giovane talento, destinato a lasciare il segno in uno degli sport più competitivi al mondo.

