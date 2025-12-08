Verstappen dà il suo giudizio DEFINITIVO su Antonelli

En queste ultime settimane si è scatenata una forte polemica intorno a Kimi Antonelli, dopo che Lando Norris lo ha sorpassato durante la penultima svolta in Qatar, portandogli via due punti decisivi che si sono rivelati determinanti per la conquista del titolo.

L'incidente ha provocato un'ondata di insulti e minacce di morte, alimentando le voci secondo cui ad Abu Dhabi Antonelli sarebbe costretto a chiedere scusa a Max Verstappen.

L'azione di Norris ha fatto infuriare alcuni sostenitori autodefiniti di Verstappen. Al termine della gara, numerosi utenti hanno preso di mira il profilo Instagram di Antonelli, accusandolo di aver ricevuto denaro dalla McLaren e di aver compromesso il campionato. Su vari social sono apparsi commenti omofobi e ulteriori minacce.

Antonelli ha reagito cambiando la foto del profilo in nero, segno evidente del suo dolore per le aspre critiche ricevute. Poco dopo, la Red Bull ha offerto le sue scuse, presumibilmente a richiesta di Verstappen.

Verstappen si confronta con Antonelli

Una settimana dopo, Verstappen si è ritrovato a soli due punti dal titolo mondiale, mentre Lando Norris si è proclamato campione, anche grazie al sorpasso su Antonelli.

Terminata la gara, il pilota ha cercato di mettersi in contatto con Verstappen attraverso i media per scusarsi del sorpasso concesso a Norris la settimana precedente.

Tuttavia, Verstappen ha minimizzato l'accaduto, rassicurandolo: "Amico, non ti preoccupare, va tutto bene. Siamo buon amici", una dichiarazione che ha apparentemente contribuito a placare gli animi di Antonelli.

