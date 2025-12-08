È una cosa positiva o negativa? Stanno mettendo Antonelli sullo stesso piano di Norris.

Andrea Kimi Antonelli è arrivato in Formula 1 con grandi aspettative, essendo paragonato ad alcuni dei migliori talenti della storia.

Tuttavia, secondo Pedro De la Rosa, ambasciatore di Aston Martin e analista per DAZN, il suo profilo ricorda più quello di Lando Norris che non quello di Max Verstappen o Fernando Alonso. Dopo la conclusione della sua prima stagione da rookie con Mercedes, nel mondo degli esperti si sono fatte sentire opinioni piuttosto miste riguardo al suo rendimento.

«L’unica cosa evidente è che l’adattabilità di Antonelli non è paragonabile a quella di Verstappen o di Alonso – non intendo dire che non possa raggiungere grandi traguardi – potrebbe evolversi come nel caso di Norris, il quale ha impiegato quasi cinque anni per imporsi», ha spiegato il rappresentante di Aston Martin.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, vanta un pedigree nel mondo delle corse. Suo padre, Marco, ex pilota e proprietario del team AKM Motorsport, ha portato Antonelli fin da piccolo nel mondo del motorsport, iniziando la sua carriera a sette anni nei kart. Ben presto il giovane pilota ha dimostrato un talento straordinario, vincendo la Final Internazionale EasyKart all’età di nove anni.

Successivamente, Antonelli ha affinato le sue capacità nelle competizioni della serie WSK. Nel 2018 ha trionfato nella finale della WSK Champions Cup 60 Mini, aggiudicandosi anche la vittoria nella finale internazionale della Copa ROK. L’anno seguente ha dominato la WSK Super Master Series e l’Euro Series, ottenendo un notevole quinto posto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi successi hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, il boss della Mercedes, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli ha fatto il passaggio ai monoplazzi, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. In Italia ha collezionato diversi podi, ma è negli Emirati che ha brillato davvero, registrando due vittorie e concludendo terzo in classifica. L’anno successivo, tornato nel campionato italiano di F4, si è imposto in maniera dominante: ha vinto il titolo con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, ripetendo poi un’impresa analoga nella serie ADAC F4, dove ha conquistato il titolo con nove vittorie e dodici podi.

Tutti questi risultati eccezionali hanno aperto la strada alla sua entrata nella griglia della Formula 1, facendolo affiancare a nomi prestigiosi quali Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Diversi grandi del settore, tra cui il britannico Hamilton e il bicampione spagnolo, hanno espresso pareri positivi sul potenziale del giovane pilota, riconoscendone il talento e le prospettive per il futuro.

