F1 Ferrari Oggi: Hamilton salva Leclerc dopo un errore esilarante; Potrebbe lasciare quest'anno

GPFans ti porta le notizie più rilevanti su Ferrari di Lunedì 28° aprile 2025 nel mondo della Formula 1.

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha dimostrato che il suo talento va ben oltre la Formula 1, regalando un momento di allegria insieme al compagno di Ferrari, Charles Leclerc. ::: LEGGI DI PIÙ

Avete letto titoli che sostengono che i giorni di Lewis Hamilton in Formula 1 siano ormai contati e che le sue prime cinque gare in Ferrari segnino la fine di un’epoca? Forse è arrivato il momento di riconoscere la grandezza della leggenda. ::: LEGGI DI PIÙ

Un ex pilota di Formula 1 ha espresso un giudizio severo sulle prestazioni di Lewis Hamilton in Ferrari, sottolineando come il britannico non sia riuscito a mantenere il ritmo dei suoi avversari sin dal suo ingresso in Scuderia per la stagione 2025. ::: LEGGI DI PIÙ

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, potrebbe lasciare la sua nuova avventura in Ferrari già quest'anno. ::: LEGGI DI PIÙ

Quello che sembrava uscito da una fiaba rischia di trasformarsi in una delusione. ::: LEGGI DI PIÙ

Formula 1 si dirige a Miami questo weekend per la sesta tappa della stagione 2025. La prima delle tre gare sul suolo statunitense vedrà venti piloti lottare in un circuito unico che abbraccia l’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins. ::: LEGGI DI PIÙ

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato