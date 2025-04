Da sogno a INCUBO, Hamilton a disagio in Ferrari

Quello che sembrava uscito da una fiaba rischia di trasformarsi in una delusione.

Ancora una volta, Lewis Hamilton non è riuscito a mantenere il ritmo del suo compagno Charles Leclerc, che ha scalato il podio nel Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il sette volte campione del mondo è alla ricerca di una maggiore costanza con la sua Ferrari. Con evidente frustrazione, ha commentato a Sky Sports F1: "C'è mai stato un attimo in cui mi sono sentito a mio agio in macchina? Neanche per un secondo". Pur non incolpando la vettura, Hamilton ha ammesso che essa possiede il potenziale per finire tra i tre migliori, riconoscendo al contempo l’eccellente prestazione di Charles.

Hamilton ha riassunto la gara in maniera concisa: "Oggi nulla di positivo è accaduto, se non il fatto che Charles sia salito sul podio, una notizia vantaggiosa per il team." Mentre un numero crescente di piloti e squadre osserva con cautela le nuove regolamentazioni e i modelli in arrivo per il 2026, il britannico ha deciso di concentrarsi sul presente, dichiarando: "Ad essere sincero, non so nulla dell’auto del prossimo anno e non perdo tempo a pensarci."

Come è terminato il Gran Premio dell’Arabia Saudita nel 2025?

